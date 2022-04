Rondo baut digitalen Wellpappendruck aus

Das in der Steiermark beheimatete österreichische Unternehmen will von der weiterhin positiven Geschäftsentwicklung mit anhaltenden Steigerungen von 25 bis 30 Prozent pro Jahr bei den digitalen Produktionsmengen auch in Zukunft profitieren. Das Herzstück der digitalen Produktionsanlage ist die Single-Pass-Druckmaschine Delta SPC 130 von Koenig & Bauer Durst mit wasserbasierter Druckfarbentechnologie, die neue Wachstumsmöglichkeiten eröffnet und die von den Markenartiklern gewünschten Branchenlösungen für Lebensmittelverpackungen bietet. Die Delta SPC 130 wurde erfolgreich in das neue Werk überführt und die Produktion wie geplant Anfang April aufgenommen.

Die offizielle Eröffnungsfeier für das neue Gebäude soll zusammen mit der Feier zum 50-jährigen Jubiläum von Rondo St. Ruprecht im September stattfinden. Vor drei Jahren hat das Unternehmen, das Teil des aus acht Standorten in verschiedenen Ländern Europas bestehenden Rondo-Konzerns ist, in die Delta SPC 130 investiert, um in die Digitalproduktion einzusteigen. Rund 90 Prozent des Digitaldruckgeschäftes von Rondo entfallen auf die Lebensmittelindustrie. Das Unternehmen will die digitale Technologie mit immer kürzeren Vorlaufzeiten bei exzellenter Druckqualität auf Offsetniveau anheben.

Karl Pucher, Geschäftsführer bei Rondo Ganahl, St. Ruprecht, sagt: »Es ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Der Digitaldruck war vor drei Jahren angesichts einer ungewissen Zukunft ein großer Schritt für uns, aber wir haben ihn nicht bereut. Der Wandel wird durch Markenartikler vorangetrieben, die Produkte schnell auf den Markt bringen müssen. Mit Digitaldruck sind wir in der Lage, Produkte sehr schnell von der Entwicklung zum Kunden zu bringen – darunter Lindt & Sprüngli, für die Displays wichtig sind und die uns von Anfang an auf unserer digitalen Reise begleitet haben.«

Die Zukunft gehöre dem Digitaldruck – er hilft dabei neue Kunden zu gewinnen. Die Qualität sei kein Thema mehr. Die Digitalisierung stelle eine bedeutsame Entwicklung dar, da man den Kunden in den Gesamtprozess integrieren kann und damit Komplettlösung anbieten könne. Die SPC 130 ist im Zweischicht-Betrieb sehr gut ausgelastet, manchmal sogar in drei Schichten. Einer der Hauptgründe für die Entscheidung für Koenig & Bauer Durst waren die lebensmittelechten Druckfarben. Alle Genehmigungen, die wir für die Lebensmittelbranche benötigt werden, wurden von Koenig & Bauer Durst bereitgestellt.

Robert Stabler, Geschäftsführer von Koenig & Bauer Durst, betont in diesem Zusammenhang: »In einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit haben wir Rondo seit ihrem Einstieg in den Digitaldruck begleitet. Die hohe Investition in eine eigene digitale Produktionsanlage sagt eine Menge über die Entwicklung der Märkte aus – und Markenartikler sind dabei die Treiber. Wellpappenverarbeiter erkennen zunehmend, dass sie eine hoch automatisierte, zuverlässige, vielseitige, digitale Komplettlösung für die schnelle Umsetzung von Aufträgen benötigen. Rondo ist ein perfektes Beispiel dafür, wie Unternehmen einen nahtlosen Auftragsdurchlauf durch ihre Produktion sicherstellen, indem sie in automatisierte und softwaregesteuerte Arbeitsabläufe und Farbmanagementsysteme investieren.«