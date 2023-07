Colordruck Baiersbronn baut »Packaging Digital« weiter aus

»In den letzten Jahren konnten wir im Digitaldruck ein überdurchschnittliches Wachstum verzeichnen. Wir arbeiten viel mit Start-ups sowie mittelständischen Unternehmen und Konzernen zusammen. Mittels des Digitaldrucks ist es uns möglich, Projekte zur Personalisierung sowie Serialisierung umzusetzen. Dabei können wir hohe Stückzahlen aber auch Kleinstserien bedienen. Darüber hinaus sind gerade im Kontext der Nachhaltigkeit stückgenaue Produktionen mit schnellen Lieferzeiten im Bereich Packaging Digital umsetzbar. So haben bereits einige unserer Kunden Packaging on Demand, zur Minimierung von Lagerhaltungskonzepte und Überproduktionen mit uns gemeinsam umgesetzt«, erklärt Martin Bruttel, Geschäftsführer, Colordruck Baiersbronn.

Weitere Entscheidungskriterien, die für die neue HP Indigo 35K sprachen, waren die lebensmittelunbedenklichen Farben mit einer hervorragenden Brillanz wie im Offsetdruck – sowohl bei Sonder- und Schmuckfarben als auch in Bezug auf die Farbstabilität. Die geringe Makulatur, die beim Druck entsteht, zahlte ebenfalls auf das Konto der neuen Druckmaschine ein. Der komplette Prozess-Workflow von der Bestellung bis an die Druckmaschine erfolgt vollautomatisiert und gewährleistet eine hohe Zeitersparnis bei der Vielzahl an Aufträgen, die colordruck Baiersbronn erledigt.

»Die Investition in die neuen HP Indigo 35K unterstreicht unser Engagement, unseren Kunden die besten Produkte durch den Einsatz modernster Technologie zu liefern. Gleichzeitig sind wir so in der Lage, gemeinsam mit unseren Kunden zu wachsen«, so Martin Bruttel weiter. »Dank der neuen HP Indigo 35K steigern wird unsere Produktionseffizienz und -qualität und stärken unsere Marktposition.«

