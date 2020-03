Ein digitales Geschäftsmodell im Verpackungsdruck

Der europaweit tätige Verpackungsdienstleister colordruck Baiersbronn ist ein Generalist mit einem sehr hohen Qualitätsniveau. Schon früh hatte das Unternehmen angefangen, sich ein neues Geschäftsmodell mit dem Digitaldruck aufzubauen und produziert für Industrie- und Handelsunternehmen in den Branchen Lebensmittel, Süßwaren, Getränke, Pharma, Kosmetik und Nonfood. „Durch die konsequente Entwicklung eines digitalen Geschäftsmodells konnten auch die Prozesse weiter automatisiert und zukunftsfähig ausgerichtet werden. Wichtig war hier die Anbindung der Primefire 106 an den Workflow. Um unseren anspruchsvollen Kunden neue Geschäftsideen im digitalen Verpackungsdruckin Verbindung mit unserem Web-to-Pack-Portal anbieten zu können, waren unsere Anforderungen an die Digitaldruckmaschine sehr hoch,“ beschreibt Martin Bruttel, Geschäftsführer bei colordruck Baiersbronn die Startphase. „Wir haben nun diese Anforderungen gemeistert und sind vollauf mit den Ergebnissen für unsere Kunden zufrieden.“

Vollvariabler Datendruck ohne Produktionsunterbrechung

Vor drei Jahren erweiterte sich colordruck Baiersbronn um den Geschäftsbereich „Packaging Digital“ und bietet hier mit dem Online-Shop „designyourpackaging.de“ innovative Verpackungen ab Auflage 1 an. Ein sehr komplexes Thema beim Aufbau des neuen Geschäftsmodelles mit der Primefire 106 war der vollvariable Datendruck (VDP – variable data printing), der Voraussetzung für Mass Customization ist. „Hier haben die Teams von colordruck Baiersbronn und Heidelberg sehr viel Know-how sowie Zeit investiert und VDP gemeinsam entwickelt. Die Primefire bei colordruck Baiersbronn ist heute in der Lage, eine unbegrenzte Anzahl von individuellen Druckbogen unterbrechungsfrei und in konstant höchster Qualität zu produzieren“, erläutert Tom Streefkerk, der bei colordruck Baiersbronn den Bereich Packaging Digital leitet. Schritt für Schritt wurde die Primefire 106 in den vorhandenen Produktionsworkflow integriert.

Das digitale Geschäftsmodell von colordruck Baiersbronn besteht unter anderem aus dem Web-to-Pack-Portal und der Primefire 106 als Ausgabesystem. Damit lassen sich die vielfältigsten Applikationen in vielen Verpackungssegmenten produzieren. So ist der individuelle und personalisierte Adventskalender sowohl bei Geschäfts- als auch bei Privatkunden bereits ein Bestseller. Es konnten eine Vielzahl von Neukunden hinzugewonnen werden und Stammkunden sind durch die erweiterten Leistungen begeistert. „Die Primefire besticht durch eine exzellente Farbbrillianz, eine herausragende Passergenauigkeit, weiterhin durch eine beeindruckende Farbkonstanz sowie durch eine sehr gute Reproduzierbarkeit. Kunden, die auf diese Kriterien besonderen Wert legen, können ab sofort davon profitieren,“ fasst Tom Streefkerk zusammen.

Offset-Transfer in Digitaldruck mit hoher Qualität und Farbtreue

Neben dem Digitaldruck werden auch im Offsetdruck Premiumverpackungen mit vier hochautomatisierten Speedmaster Maschinen der neuesten Generation hergestellt. Dabei werden zunehmend kleinere Auflagen in den Digitaldruck transferiert, um im Offset Kapazität frei zu spielen. colordruck Baiersbronn bietet seinen Kunden systematische Lösungen bei der Adaption von Schmuckfarben in Offset- und Digitaldruck. „Durch die Integration von Digitaldruck konnten wir stark an Flexibilität gewinnen und unsere Effizienz in allen Auflagengrößen optimieren. Der Digitaldruck setzt neue Maßstäbe in der Farbtreue über die gesamte Auflage hinweg,“ zieht Geschäftsführer Thomas Pfefferle sein Fazit. Darüber hinaus ermöglicht das 3b-Format der Primefire 106 in der Weiterverarbeitung auf Stanzwerkzeuge zurückzugreifen, die auch für Offsetauflagen eingesetzt werden

