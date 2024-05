4 mm hoher taktiler Druck im Großformat

Die Arizona 2300 FLXflow ist für den mittel- bis hochvolumigen Druck von großformatigen Grafiken geeignet und verarbeitet eine Vielzahl von Substraten. Dies ermöglicht es Hausdruckereien wie auch kommerziellen Druckdienstleistern, sich kontinuierlich an sich Trends anzupassen. Das betrifft vor allem die wachsende Nachfrage nach personalisierten und maßgeschneiderten Anwendungen. Dabei muss sichergestellt werden, dass die Anpassung auch bei Mustern und Einzelaufträgen wirtschaftlich bleibt. FLXflow bietet eine von Canon patentierte Funktionalität, die über drei Funktionen verfügt: Hold, Float und Instant Switch , die es möglich machen, auch schwerere und unregelmäßig große Medien schneller und einfacher auf dem Tisch zu fixieren und zu bewegen. Die Hold-Funktion, ein Funktionsmerkmal der ursprünglichen FLOW-Technologie, fixiert das Medium mit einer patentierten Luftstromtechnik. Durch die automatische Messung und Anpassung des Luftstroms, der verschiedene Arten von Medien fest und genau an Ort und Stelle hält, führt diese Funktionalität zu einer flexibleren Positionierung. Weitaus weniger Maskierung und Klebeband sind dabei nötig, sodass Aufträge schneller abgewickelt werden können.

Die neue Float-Funktion ist eine optionale Funktion, die Luft vom Tisch nach oben bläst, um ein Luftpolster zu erzeugen, das die einfache Positionierung schwerer oder sensibler Substrate wie Glas oder großer Dibond- und Sperrholzplatten ermöglicht. Das verringert das Risiko von Medienbeschädigungen und reduziert den Abfall. Die Floating-without-drifting-Funktion ermöglicht es, mehrere Medien gleichzeitig präzise zu positionieren, was auch eine reibungslosere Registrierung aller Arten von Medien sicherstellt. Die InstantSwitch-Funktion steht für den Wechsel von Hold auf Float per Fußpedal. Das vereinfacht das Entfernen der Medien vom Tisch und minimiert gleichzeitig das Risiko von Beschädigungen.

Erhabener und strukturierter Druck für grenzenlose Kreativität

Die neueste Version 2.1 von PRISMAelevate XL verdoppelt die Druckhöhe auf 4 mm, um erhabene Grafiken für anspruchsvolle Druckanwendungen zu erstellen. Es macht neue Anwendungen möglich, wie beispielsweise hochwertige, strukturierte, langlebige Beschilderungen, Produktdekorationen, Auszeichnungen, Dekormaterialien und Verpackungsprototypen. Last but not least können damit Texte in Brailleschrift für Sehbeeinträchtigte erstellt werden. Die Drucke sind langlebig, ohne dass zusätzliche Veredelungsschritte wie Laminieren, Beschichten oder Sprühlackieren erforderlich sind, mit weniger Abfall und höherer Produktionseffizienz.

Aufrüsten vor Ort möglich

Im Einsatz befindliche Arizona 2300 mit FLOW-Technologie können auf die neueste Version mit FLXflow-Funktionen aufrüstet werden. Das geht einschließlich der optionalen Float- und Instant Switch-Funktionen. Zu den Upgrades gehören auch neue Funktionen wie die erweiterten Bildlayout-Steuerungen. Mit der Erweiterung auf die Workflow-Software PRISMA XL Suite wird die Vorschau möglich, bevor gedruckt wird. Das ermöglicht alle notwendigen Anpassungen vor dem eigentlichen Druck. Das spart Zeit und hilft dabei, exakte Kostenvoranschläge von komplexen, mehrschichtigen, texturierten Aufträgen zu erstellen.

