Mehr Optionen für den Digitaldruck

„Die Druckveredelung ist das am schnellsten wachsende Segment in der Druckbranche, und Xerox bietet das breiteste Spektrum an Lösungen, um Kunden beim Ausbau ihrer Geschäfte in diesem Bereich zu unterstützen“, versichert Tracey Koziol, Senior Vice President of Global Offerings bei Xerox. „Mit der Einführung neuer Druckmaschinen reagiert Xerox gleichzeitig auf die Nachfrage nach höheren Volumina sowie erweiterten Medienoptionen und Farbpaletten.“

Color Accelerator

Die Xerox Baltoro High Fusion Inkjet Press Plattform, eine Lösung für den B3-Cut-Sheet-Inkjet-Markt, verfügt jetzt über ein nachrüstbares Modul, das das Angebotsspektrum erweitert: Der Xerox Color Accelerator bietet eine verbesserte Druckqualität, erweiterte Medienoptionen und Automatisierung, um den Tintenstrahldruck für lukrative Anwendungen wie Direktmailings, Postkarten und Kataloge rentabler zu machen. Aufgrund des Automatisierungsgrad verbraucht das System bei der Reinigung der Tintenstrahlköpfe 50 Prozent weniger Tinte als andere Lösungen; das erhöht die Betriebszeit und Produktivität bei gleichbleibender, zuverlässiger Qualität. Die Baltoro-Plattform soll nach Angaben des Herstellers niedrigere Gesamtbetriebskosten verursachen und gleichzeitig die einzige skalierbare und anpassbare Lösung in ihrer Leistungsklasse sein.

Fluoreszierendes Pink für Iridesse

Xerox bietet ein breites „Beyond CMYK“-Angebot für die Iridesse an, die jetzt um eine fluoreszierende pinkfarbene Spezialtrockentinte erweitert wird. Diese Erweiterung ermöglicht es Druckdienstleistern, sich zu differenzieren und ihren Kunden auffällige Designs und Veredelungen anzubieten.