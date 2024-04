360-Grad-Direktdruck auf zylindrischen Objekten

In der Vergangenheit wurden in der EMEA-Region bereits mehr als 1.600 Kebab-Systeme installiert. Im Durchschnitt entscheidet sich jeder fünfte UJF-Benutzer dafür, dieses optionale System für den 360-Grad-Direktdruck in seinen bestehenden Workflow zu integrieren. UJF-Flachbettdrucker, die mit einer Kebab-Option ausgestattet sind, können dreidimensionale Direct-to-Object-Druckanwendungen realisieren, wodurch sich Anwendern eine Fülle neuer Möglichkeiten eröffnet.

Der neue Kebab HS, der auf den Fähigkeiten des Kebab MkII aufbaut, hebt Produktivität und Leistung auf ein neues Niveau. Er ist dreimal so schnell wie sein Vorgängermodell. Die Druckzeit pro Material beträgt circa 10 Minuten – ideal für Anwender, die Aufträge in mittleren Auflagen mit einem einzigen Drucker bearbeiten möchten. Außerdem kann er nicht nur zylindrische, sondern auch konische Objekte bearbeiten[1].

Die Kebab-Option lässt sich schnell installieren: Die Haupteinheit muss lediglich am Drucktisch der UJF-Serie befestigt werden. Die bisherigen Modelle Kebab MkII und Kebab MkII L sind weiterhin erhältlich und werden jenen Kunden empfohlen, die auf kleinen Durchmessern (50 mm oder weniger) und Materialien mit einer Länge von mehr als 280 mm drucken.

[1] Maximaler Neigungswinkel von 7,5 Grad