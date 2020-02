VarioPrint-Serie von Canon 250mal installiert

Die VarioPrint i-Serie wurde im August 2015 auf den Markt gebracht und ist inzwischen in Europa bei fast 250 Installationen im Einsatz und wird für die Produktion Direktmails, Transaktionsdokumenten, Bücher, Zeitschriften und Handbücher eingesetzt. 20 Prozent der Anwender haben in ein zusätzliches System investiert. „Der Vorteil ist die höhere Produktionsgeschwindigkeit. Wir können jetzt 300 A4-Farbseiten pro Minute drucken, mehr als doppelt so viel wie bisher. Mit der Verfügbarkeit von 90 Prozent gibt uns die VarioPrint i300 die Sicherheit, Bestellungen bis zum Mittag entgegenzunehmen und am nächsten Tag noch auszuliefern“, so Michel Bourrienne, Präsident von Ingenidoc (Frankreich).

Das Bedrucken von Standard-Offsetpapieren wird durch die Verwendung von Primer-Technologie ermöglicht. Die iQuarius MX-Farben der VarioPrint i-Serie wurden für Kunden entwickelt, die mit offsetgestrichenen Papieren hochwertige Anwendungen produzieren. Die neuen Tinten versprechen einen höheren Farbumfang, harmonische Übergänge und tiefe Schwarztöne. Die Qualität war für den Geschäftsführer, Trond Erik Isaksen, von der Buchdruckerei Livonia Print (Lettland) ein wichtiger Aspekt. „Wir können gegenüber unseren Kunden keine Kompromisse bei der Qualität eingehen. Wir brauchen eine absolute Übereinstimmung zwischen dem Offset- und Digitaldruck.“

Mittlerweile liegen für die VarioPrint i-Serie 1000 getesteten und zertifizierte Medien vor. Die VarioPrint i-Serie kann mit Informationssystemen und Finishing-Lösungen von Drittanbietern verbunden werden. So lassen sich etwa die Bearbeitungszeiten durch Finishing-Optionen für die Broschürenherstellung halbieren.

www.canon.at