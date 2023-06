FLOW-Technologie für die Canon Arizona-Flachbettdrucker

Als Erweiterung der Arizona-Flachbettdrucker-Familie bedient die Arizona 1300-Serie mit FLOW-Technologie das wachsende mittlere Volumensegment und ermöglicht es Großformat-Druckdienstleistern (PSP), ihren Kunden eine breite Palette von Anwendungen für Einzelhandel, Beschilderung, Innendekoration, Verpackung und Industrie anzubieten. Die neuen Drucker wurden mit Blick auf die Produktivität entwickelt und ermöglichen einen mehrseitigen und doppelseitigen Druck.

Mit variablen Druckgeschwindigkeiten von bis zu 52,8 m²/Std. ermöglicht die Arizona 1300-Serie mit FLOW-Technologie Druckanwendungen auf starren oder flexiblen Medien beliebiger Größe bis zu 1,25 x 2,5 m. Dank der FLOW-Technologie lässt sich der Wechsel von Material und Plattengröße wesentlich schneller bewerkstelligen, was viele Kleinauflagen über den Tag verteilt möglich macht. Da es keine Vakuumzonen gibt, ist viel weniger Abkleben und Abdecken erforderlich, was Aufwand, Zeit und Kosten reduziert. Die Arizona 1300-Serie mit FLOW-Technologie verfügt außerdem über eine Abrechnungsschnittstelle (API), die wertvolle Daten über den Tintenverbrauch und die Produktionszeit liefert, die beispielsweise in Buchhaltungspaketen weiterverarbeitet werden können.

Vielzahl von starren und flexiblen Medien

Für die Arizona 1300-Serie mit FLOW-Technologie wurden neue Druckmodi eingeführt. Dazu gehören Quality-Smooth, Production-Plus und Quality-Plus (verfügbar für 8-Kanal-Konfigurationen). Die zusätzlichen »Plus«-Modi ermöglichen es auch, einen größeren Farbraum zu erzielen, um auffällige Anwendungen mit Light Cyan-, Light Magenta- und weißen Tinten in den höherwertigen Druckmodi für außergewöhnlich hochwertige Foto- und Fine-Art-Anwendungen zu erstellen.

Erhöhter Druck bis zu 2 mm

Für die Arizona 1300-Serie mit FLOW-Technologie ist außerdem die neue Software PRISMAelevate XL erhältlich, mit der kreative, hochwertige Anwendungen mit fühlbarem Relief realisiert werden können. Strukturierte Oberflächen, Prägungen, metallische Akzente und erhabene Schriftzüge bis zu 2 mm können damit erstellt werden. PRISMAelevate erweitert die leistungsstarke PRISMA XL Suite und ist das Nachfolgemodell der Arizona Touchstone Software. Sie bietet die doppelte Höhe für Erhebungen an, bei bis zu 20 Prozent höheren Geschwindigkeiten auf den weltweit führenden Arizona 1300 und 2300 Flachbett-Serien.

