HP Indigo 100K weltweit 100mal installiert

Der Druckdienstleister Solopress aus Großbritannien ergänzt seine bestehende Flotte von fünf Page Wide- und Indigo-Produkten und setzt seine digitale Transformation fort. Simon Cooper, Geschäftsführer von Solopress, kommentiert: »Wir freuen uns sehr, dass der Markt nach einer schwierigen Zeit wieder anzieht und die Aufträge zunehmen. In den letzten Jahren haben wir als Unternehmen viel Zeit damit verbracht, Veränderungen vorzunehmen, die unseren Kunden einen größeren Nutzen bringen. Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir vor kurzem unsere Flotte um die HP Indigo 100K erweitert, die zusammen mit der Einführung von HP Siteflow unsere Automatisierungsmöglichkeiten ergänzt.“

Haim Levit, Vice President und General Manager HP Indigo, kommentiert: »Die HP Indigo 100K bietet unseren Kunden nicht nur Agilität, sondern auch eine überdurchschnittliche Leistung, was wir insbesondere bei den Offsetdruckereien gesehen haben, die die 100K als eine passende Lösung für ihre Bedürfnisse erkannt haben. Es besteht kein Zweifel daran, dass diese einzigartige Kombination aus Qualität und Produktivität es vielen unserer Kunden ermöglicht, sich während der Pandemie zu profilieren.« Im Rahmen der Weiterentwicklung der Plattform kündigt HP die Verfügbarkeit des automatischen Palettenwechslers und der fünften Farbstation für die HP Indigo 100K Digital Press an.

In diesem Jahr wird auch der 10. Jahrestag der Einführung des HP Indigo B2 Portfolios gefeiert. Die weltweit meistverkaufte B2-Digitalplattform bietet weiterhin das breiteste Angebot an B2-Druckanwendungen auf dem Markt und ist derzeit mit 1200 Druckmaschinen in 70 Ländern weltweit in Betrieb. Gleichzeitig wurde die weltweite Verfügbarkeit der B2-Digitaldruckmaschine HP Indigo 15K. Sie verfügt über eine größere Medienunterstützung, einschließlich 15 Elektrotinten und unbegrenzten Sonderfarben.

Um sicherzustellen, dass der Druckprozess nicht unterbrochen wird, können Benutzer eine neue Standby-Palette verwenden, die jeden Stapel und jeden Auftrag je nach Bedarf einlegt und den gedruckten Stapel aus der Auslage heraustransportiert. Dieses System soll im Jahr 2022 verfügbar sein.