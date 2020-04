Trockentoner-Technologie auf neuem Niveau

Mit der Kampagne „The Power Of Dry Toner“ hat Xeikon keinen Zweifel daran gelassen, dass das Unternehmen von den Vorteilen dieser Technologie für den Druckmarkt überzeugt ist und dessen Leistungspotenzial weiter ausbauen will. Das Resultat ist die Xeikon SX30000. Dabei handelt es sich um eine völlig neue konzipierte Single-Pass Duplex-Druckmaschine, die auf Grundlage der neuen Sirius-Technologie entwickelt wurde. Sie bietet eine Druckbreite von 508 mm, verarbeitet eine breite Palette an Medien mit einer Druckgeschwindigkeit von 30 m/min bzw. 404 A4-Seiten/Minute. Damit ist sie bei Flächengewichten von 40 bis 350 g/m2im Durchschnitt um mehr als 50 % schneller als die Vorgängerplattform.

Neue Maßstäbe für Trockentoner

Seit 2017 tätigt Xeikon umfangreiche Investitionen, um neue Maßstäbe im Trockentonerdruck zu setzen und eine neue Plattform für die Druckindustrie zu entwickeln. „Die wassergekühlten LDAs (Laser Diode Array) mit einer Auflösung von 1200 x 3600 dpi und das Konzept des Single-Pass Duplex-Vollrotationsdrucks wurden nicht verändert. Auch die Konfiguration mit 5/5 Druckstationen wurde beibehalten. Nahezu alles andere ist jedoch gründlich überarbeitet worden“, sagt Dimitri Van Gaever von Xeikon. „Was die Sirius-Technologie wirklich unterscheidet, ist die Fähigkeit, bei hohen Geschwindigkeiten auf schweren Substraten zu drucken.

Van Gaever erläutert einige Kernkomponenten, mit der die Sirius-Technologie neue Maßstäbe setzt: „Wir haben uns auf vier Schwerpunkte konzentriert. Das sind die Toner-Entwicklung, die Bebilderungstechnologie, das Fixier-Verfahren und die Medienaufbereitung. Im Zuge dessen wurden gegenüber der Vorgänger-Generation mehr als 400 Änderungen an der Konstruktion vorgenommen sowie viele Weiterentwicklungen umgesetzt. Alle Komponenten wurden überarbeitet und verbessert, um eine überragende Druckqualität, eine marktführende Leistung, eine beispiellose Nachhaltigkeit, den breitesten Anwendungsbereich und die niedrigsten Gesamteinsatzkosten (TCO) zu erzielen.“

„Die mit der Sirius-Technologie erreichte Produktivitätssteigerung wäre jedoch ohne die neue EkoFuse-Technologie von Xeikon nicht realisierbar gewesen. Diese umfasst eine neue Fixier-Einheit und ein patentiertes neues Querstrom-Kühlsystem, das die bereits hervorragende Druckqualität bei einer jetzt schon marktführenden Druckgeschwindigkeit weiter verbessert.“

Xeikon hat die Produktionsparameter seines neu entwickelten Sirius-Toners geändert und dessen kinetische Ladungseigenschaften verbessert, indem die Außenhülle der Tonerpartikel an die höhere Druckgeschwindigkeit angepasst wurde. Die neue Entwickler-Einheit gewährleistet bei Anwendungen mit hoher Farbdeckung eine hervorragende Bildqualität.

Höhere Produktivität für Premium-Anwendungen

Mit der SX30000 hat Xeikon vor allem Premium-Anwendungen, die auf hochwertigen Papieren eine hohe Farbdeckung erfordern und strenge Qualitätskriterien einhalten müssen, im Blick. „Das kann beispielsweise das Buchdruck-Segment oder das Drucken von hochwertigen Direktmailings sein. Aufgrund der Vielseitigkeit dieser Technologie sind jedoch auch Materialien für den Einzelhandel oder der Werbetechnik vorstellbar, ebenso wie der Einsatz für Sicherheitsdrucke sowie für andere Druckakzidenzien. Auch denken wir hier an Kunden, die an einer höheren Produktivität bei gleichzeitig niedrigeren laufenden Kosten und minimalen Gesamteinsatzkosten interessiert sind.“

