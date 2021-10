Innovationen für den Digitaldruck

Mit der Ascend Digitaldruckmaschine will Kodak in das Segment des anspruchsvollen Verpackungs- und Retail-Signage-Druck einsteigen. Im Englischen steht »ascend« unter anderem für einstiegen. Aus der Sicht des Hersteller ist sie die erste elektrofotografische (EP) Druckmaschine, mit der sich schwere Bedruckstoffe in langen Formaten mit CMYK in Kombination mit einer dekorativer Folienveredelung in einem Durchgang zu bedrucken lassen. Die Lösung soll flexibler als traditionelle Druckmaschinen und produktiver als Flachbett-Inkjetsysteme sein und erreicht eine Produktionsgeschwindigkeiten von bis zu 572 Quadratmeter pro Stunde.

Durch ihre große Bogenlänge von bis zu 122 cm bietet die Digitaldruckmaschine eine um 23 % größere Druckfläche als ein B2-Bogen. Mit der neuen Druckmaschine, welche die umweltfreundlichen und als für indirekten Lebensmittelkontakt geeignet eingestuften Kodachrome Dry Inks verwendet, können Druckdienstleister nachhaltige, recycelbare Druckprodukte herstellen. Die neue Druckmaschine von Kodak ist eine wirtschaftlichere Lösung für die Produktion von Einzelhandels-/POP- und Verpackungen Die Digitaldruckmaschine soll ab dem 2. Quartal 2022 in Nordamerika und Europa erhältlich sein.

Auch für den Inkjet-Bereich hat Kodak einen Digitallack für seine Prosper-Eindrucksysteme auf Wasserbasis angekündigt. Der Lack flächig oder partiell auf Verpackungen aufgetragen werden kann. Der umweltfreundliche Lack kann passgenau auf Designelemente aufgetragen werden und stattet papierbasierte Verpackungsanwendungen mit einer matten Schutzschicht aus, die Scheuer- und Wasserfestigkeit bietet. Da der Lack nur partielle aufgetragen wird und keine Herstellung von Platten benötigt werden, lassen sich Kosten, Rüstzeiten und Abfälle zu reduzieren, die mit herkömmlichen Lackierverfahren verbunden sind. Der neue Lack bietet eine umweltfreundliche, wasserbasierte Alternative zu Lösemittel- und UV-Lacken.

»Die angekündigten Innovationen spiegeln das kontinuierliche Engagement von Kodak wider, die unsere Kunden in die Lage versetzen, ihre Produktivität und Rentabilität zu steigern und ihren Kundenstamm erfolgreich zu steigern«, sagte Jim Continenza, CEO von Kodak. »Mit der neuen Digitaldruckmaschine erschließen sich für Druckereien neue profitable Anwendungsmöglichkeiten.«