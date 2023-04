Strategische Partnerschaft für die digitale Zukunft der Verpackung

Die von Sealed Air Corporation (SEE) und Koenig & Bauer entwickelten Lösungen sollen skalierbar sein und digital gedruckte Materialien wesentlich schneller verfügbar machen. Künftig werden die Rollendigitaldruckmaschinen der RotaJET-Serie von Koenig & Bauer mit dem Know-how sowie der Software und der Hardware der SEE-eigenen Marke »prismiq« ausgestattet. Beide Unternehmen werden ihr Produkt- und Lösungsportfolio durch die beschleunigte Digitalisierung von Druckplattformen erweitern. Die strategische Partnerschaft wird neben einer Ausdehnung der Marktpotenziale beider Unternehmen auch zu Digitaldruckmaschinen unter gemeinsamen Marken führen. Die im vergangenen Jahr unter der Marke »prismiq« vorgestellten Lösungen von Sealed Air Corporation ermöglichen Brand Ownern eine schnellere Markteinführung bei gleichzeitig qualitativ hochwertigeren und kostengünstigeren Designs. Außerdem steigern sie die Geschäftsentwicklung, verbessern die Effizienz und erreichen Verbraucher über die mit der Verpackung verbundenen digitalen Inhalte.

»SEE freut sich auf die Zusammenarbeit mit Koenig & Bauer, um die digitale Transformation beider Unternehmen gemeinsam voranzutreiben«, erklärt Ted Doheny, CEO von SEE. »Die prismiq-Technologie von SEE wird Koenig & Bauer bei der konsequenten Transformation ihrer Druckplattformen hin zu digitalen Lösungen unterstützen. Gleichzeitig wird die Partnerschaft dazu beitragen, die Stabilität und Effektivität der digitalen Lösungen von SEE zu beschleunigen und zu verbessern.«

»Wir sind stolz darauf, unsere bestehende Partnerschaft mit SEE zu intensivieren. Sie ist ein kräftiger und effektiver Treiber für die weitere Entwicklung unserer Digitaldruckstrategie sowie unserer digitalen Produkte und baut die starke Position unserer RotaJET-Serie für den weiteren Erfolg erneut aus«, betont Dr. Andreas Pleßke, Vorstandssprecher bei Koenig & Bauer. »Um unser breites Produktportfolio an Druckmaschinen und Softwarelösungen für den Druck- und Verpackungsmarkt zu verstärken, setzen wir seit vielen Jahren auf erfolgreiche Kooperationen. Durch die einzigartige Zusammenarbeit mit SEE schaffen wir für beide Partner ein enormes Potenzial für technologischen Fortschritt und wirtschaftliche Entwicklung.«