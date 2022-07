Jet Press Connector-App für Enfocus Switch

Mit der App können Kunden, die mit Enfocus Switch arbeiten, ihren Workflow weiter automatisieren und Aufträge direkt an die Jet Press senden. Die App ist mit allen Varianten der Jet Press kompatibel, einschließlich des neuesten Jet Press 750S High Speed-Modells, das bis zu 5.400 Bogen pro Stunde drucken kann. Druckdienstleister, die Aufträge aus verschiedenen Quellen erhalten, wie etwa Web to Print oder ihr internes MIS, können Aufträge über Switch an die Jet Press weiterleiten, um den Durchsatz zu maximieren.

Die neue App ermöglicht es Dienstleistern, viele der Jet Press-Parameter innerhalb des Switch-Workflows zu konfigurieren. Je nach Workflow oder Auftragstyp können verschiedene Parametersätze festgelegt werden. Die App kann die Jet Press-Parameter auch dynamisch festlegen. So wendet sie Skripte innerhalb des Workflows an, um unspezifische Auftragsparameter (im Bogen im Format B2) in spezifische Parameter für den Druck zu übersetzen. Eine solche Automatisierung innerhalb des Workflows erhöht die Produktivität und reduziert das Potenzial für menschliche Fehler.

Fujifilm ist sich bewusst, dass beim Kauf neuer Druckgeräte längst nicht mehr zwangsläufig auch ein neuer Workflow erforderlich ist. Der XMF-Workflow von Fujifilm wurde als primärer Druckproduktions-Workflow für die Jet Press entwickelt. Viele Druckereien haben aber hauseigene, herstellerneutrale Workflow-Systeme entwickelt, die die Druckproduktion für alle ihre Druckgeräte aller Anbieter verwalten. Enfocus Switch wird häufig als Basis für solche Workflows verwendet.

John Davies, Product Management and Support Manager for Workflow Products, Fujifilm Europe, erklärt: „Fujifilm entwickelte bereits vor vielen Jahren eine erste Verbindung zwischen Enfocus Switch und seiner Jet Press in Form eines Konfigurators und Skripts. Um diese Funktionen für alle Jet Press-Kunden einfach verfügbar zu machen, wurde die Enfocus Switch App entwickelt. Sie bietet die ursprünglichen und viele weitere Funktionen und ist kostenlos erhältlich. Hierdurch erhalten Kunden einen einfachen Zugang und können das Jet Press-System stärker in ihren Druckbetrieb integrieren.“

Die Fujifilm Jet Press Connector-App kann im Enfocus Appstore heruntergeladen werden unter: