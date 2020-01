Personalisierte Kinderbücher mit unsichtbarer Farbe

Zum Einsatz kommt dabei die neue HP Indigo ElectroInk Invisible Yellow. Die zusätzliche Geschichte innerhalb des Buches wird erst mit einer speziellen UV-Lampe sichtbar und bietet so doppelten Lesespaß. Hooray Studios wurde gegründet, um Kindern durch personalisierte Geschichten Freude am Lesen zu vermitteln. Mittlerweile beschäftigt das in Ljubiljana ansässige Unternehmen mehr als 150 Mitarbeiter am Hauptsitz sowie in den weltweiten Niederlassungen in Italien, Österreich, Frankreich, Deutschland, England und den USA. Mit fast einer Million verkauften Büchern im Jahr 2019 zählt Hooray Studios zu den weltweit führenden Anbietern von personalisierten Kinderbüchern. Der Markteintritt in anderen europäischen Ländern sowie Kanada und Australien ist geplant. 2019 wurde das Unternehmen als Start-up des Jahres ausgezeichnet.

Verantwortlich für den Druck zeichnet sich die Schätzl Druck & Medien aus Donauwörth. Das Unternehmen verfügt über zwei HP Indigo 7900 und zwei HP Indigo 12000 Digitaldruckmaschinen. Das Unternehmen erweitert sein Angebot stetig um zusätzliche und innovative Druckservices. So testeten die Donauwörther auch die neue HP Indigo ElectroInk Invisible Yellow im Beta-Test. Diese neuen Farben bieten Wachstumsmöglichkeiten sowohl für Druckdienstleister als auch für Auftraggeber. Bisher nie dagegewesene Anwendungen können dank dieser Innovation realisiert werden. Das erste Ergebnis ist die Zusammenarbeit mit Hooray Studios und die Produktion von personalisierten Kinderbüchern. Dejan Cesar, Business Development Manager von Hooray Studios fügt hinzu „Wir freuen uns sehr über unsere Partnerschaft mit Schätzl. Wir sind beide begeistert von den Möglichkeiten, die uns die HP Technologie bietet. Unsere „Glow-in-the-Dark-Bücher“ wurden dadurch erst möglich.“