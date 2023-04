Nestlé zertifiziert Polymer von Scodix

Das Polymer eignet sich für Veredelungen wie Scodix High Definition, Scodix Sense, Scodix Metallic, Scodix Foil, Scodix VDE und Scodix Cast&Cure. Als größtes börsennotiertes Lebensmittelunternehmen der Welt hat sich Nestlé verpflichtet, seine Lebensmittel in sicheren Verpackungsmaterialien auszuliefern, und unterzieht im Gegenzug alle Zuliefererkomponenten in der Lieferkette einer strengen und strikten Prüfung. Das Erreichen der Nestlé-Konformität bedeutet, dass Scodix Polymer PS850 die Migrationstests für sekundären Lebensmittelkontakt in den SQTS-Labors in der Schweiz gemäß der Schweizer Verordnung bestanden hat. Die Zertifizierung für PS850 bescheinigt, dass die mit Scodix veredelten Verpackungen keine schädlichen chemischen Verunreinigungen enthalten und eine sichere Methode der Produktdekoration für Lebensmittelverpackungen darstellen.