Estermann bei Scodix Design Awards ausgezeichnet

Im Verlag Lucky Dots von Anna Weinzettl ist ein weiteres Braillebuch erschienen. Auch in diesem Buch sind jedes Bild und jeder Buchstabe sowohl sichtbar als auch tastbar. Über das erste Buch Wo ist Luna? haben wir in der Ausgabe 1/2021 ausführlich berichtet. In dem aktuellen Buch macht sich Leolo der Oktopus auf die Suche nach einem neuen Zuhause. Doch was er am Ende findet, ist viel mehr als das: eine neue Freundschaft.

Beide Bücher wurden von der Druckerei Estermann gedruckt und veredelt. Die außerordentliche Umsetzung des Buchprojektes wurden kürzlich bei den Scodix Design Awards 2021 in der Kategorie Publishing mit dem ersten Preis ausgezeichnet. Norbert Estermann freut sich über die Auszeichnung und sieht darin auch eine Bestätigung für das Engagement der Druckerei in der gemeinsamen Produktentwicklung mit den Kunden.

Lucks Dots