Koenig & Bauer kooperiert mit Huber Group Print Solutions

Der Vereinbarung gingen umfangreiche Tests mit den Druckfarben des Druckfarbenherstellers voraus. Diese wurden für den Hochleistungsdruck an den Rapida-Maschinen optimiert und unterliegen durch ihren ständigen Einsatz im CEC von Koenig & Bauer einer permanenten Qualitätsüberwachung. Damit empfiehlt Koenig & Bauer exklusiv den Einsatz dieser getesteten und geprüften Druckfarben von der Huber Group Print Solutions auf den Rapida-Bogenoffsetmaschinen weltweit.

Ziel der Kooperation ist es, die Produkte beider Hersteller immer besser aufeinander abzustimmen. Zusätzlich beinhaltet die Vereinbarung:

die Entwicklung einer gemeinsamen Strategie zur Nachhaltigkeit (Gesundheitsschutz, Cradle-to-Cradle-Konzept, Zertifizierungen)

die gemeinsame Entwicklung und Vermarktung von Druckfarben für Primärverpackungen von Lebensmitteln

die Entwicklung von maßgeschneiderten Konzepten für Brand Owner

strategische sowie technologische Entwicklungsprojekte

Die Anwender*innen profitieren von der Partnerschaft ganz direkt. Sie erhalten mit jeder neuen Rapida-Maschine ein Starter-Kit mit Druckfarben. Mit diesen Farben erfolgt die Inbetriebnahme der Maschine – verbunden mit Garantien hinsichtlich Leistung und Druckqualität. Im Anschluss an diese Inbetriebnahme- und Testphase können interessierte Anwender*innen diese empfohlenen Farben zur weiteren Nutzung über die Vertriebssysteme der beiden Unternehmen beziehen. So profitieren sie in ihrer Produktion von abgestimmten, optimierten Produkten und ihren Weiterentwicklungen.

