25 Millionen Bücher pro Jahr

Grafotisak hat den Sitz in Grude, einer Stadt in Bosnien und Herzegowina. Stipan Vranješ hat das Familienunternehmen 1983 gegründet, heute wird es von den Söhnen Nikola und Marko in zweiter Generation geführt. Wichtigster Geschäftsbereich mit rund 90 Prozent Umsatzanteil ist die Bücherproduktion für den internationalen Markt. Schlüsselmärkte sind Deutschland, die USA und das Vereinigte Königreich, zu den bedeutendsten Kunden zählen der Taschen-Verlag und Harper Collins. Über 25 Millionen Bücher liefert Grafotisak jedes Jahr aus.

»Die Auflagen sinken, die Lieferfristen werden zusehends kürzer, der Kostendruck nimmt unaufhörlich zu.« So beschreibt Nikola Vranješ die Situation am Büchermarkt. Zudem fordern die Verlage von ihren Zulieferbetrieben Produktionsmethoden und Produkte, die den strengen Umweltstandards entsprechen und deren ökologischer Fußabdruck möglichst gering ist. »Wir sind laufend herausgefordert, in Audits zu bestehen und unsere Anstrengungen im Hinblick auf das Ziel der CO 2 -Neutralität zu belegen«, sagt Nikola.

Diesen wachsenden Herausforderungen begegnet Grafotisak mit der permanenten Investition in modernste Produktionstechnik. »In der Regel ersetzen wir unsere Technik rund alle fünf Jahre, nur so können wir unsere Wettbewerbsfähigkeit im höchst umkämpften Markt wahren«, sagt Nikolas Bruder Marko Vranješ. «Dank regelmäßiger Upgrades steigern wir die Produktivität und halten unsere Produktionskosten niedrig. Dabei hilft uns die Push to Stop-Technologie und die hochgradig automatisierten Prozesse.«

Soeben hat Grafotisak einen neuen Investitionszyklus abgeschlossen und insgesamt über 20 Millionen Euro investiert. Im März 2024 wurden fünf Speedmaster XL 106 durch sechs Maschinen derselben Baureihe neuster Generation ersetzt. Nikola Vranješ begründet das mit Kosteneffizienz, den überragenden Druckergebnissen, der konstanten und präzisen Farbführung und einer Prozessstandardisierung, wie sie heute nur der Offsetdruck biete. »Unsere Berechnungen zeigen, dass die Bogenoffsettechnologie das für uns wirtschaftlichste Druckverfahren ist, und das bei einer unübertroffenen Qualität.«

