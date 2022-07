Inline-Sammelhefter für den Digitaldruck

Nach dem Abrollen und Querschneiden wird jeder Bogen einzeln registriert und individuell gerillt. Dies gewährleistet höchste Präzision beim nachfolgenden Falzprozess. Anschließend werden die Bogen im neu entwickelten Transportsystem überlappend in einem Schuppenstrom zum Sammelhefter transportiert. Hier werden die Bogen einzeln gefalzt, übereinander gesammelt und komplettiert. Die Vereinzelung der Broschüren erfolgt über eine neue Separiereinheit ohne Geschwindigkeitsverlust. Broschüren mit variablen Seitenzahlen können vollautomatisch ohne jeglichen Bedienereingriff verarbeitet werden: Die Trennung der Broschüren wird über eine Marken- oder Barcode-Lesung gesteuert. Abschließend wird die Broschüre auf dem Sattel im Rücken geheftet. Das System fertigt bis zu 6.000 Broschüren pro Stunde (12.000 im Doppelnutzen).

Der optionale Umschlaganleger CF-50D mit individueller Rillung erlaubt die Zuführung von sechs- und achtseitigen Umschlägen oder das Einschießen von Bogen an jeder beliebigen Position in der Broschüre. Hierfür können bis zu drei Anleger angeschlossen werden. Zur Erweiterung der Produktionsmöglichkeiten kann der CF-50D auch als digitaler Anleger für die Verarbeitung von sequenziell gedruckten Einzelblättern aus dem Stapel verwendet werden.

Qualitätssicherung im kompletten Fertigungsprozess

Ein optionales Tracking-System dient der Qualitätssicherung im kompletten Fertigungsprozess. Es überwacht zum Beispiel die Auftragsnummer (ID) zur Trennung der Broschüren, überprüft dabei die Seitenreihenfolge und die Gesamtseitenzahl auf Richtigkeit. Optional erfolgt sowohl ein Abgleich zwischen Umschlag und Inhalt als auch eine Endkontrolle nach dem dreiseitigen Beschnitt.

»Der iCE StitchLiner Mark V ist das Ergebnis konsequenter Weiterentwicklung mit Fokus auf Automatisierung, Qualität und einfacher Bedienung im Dauerbetrieb«, fasst Geschäftsführer Timm Edelhoff zusammen und versichert: »Mit dem StitchLiner Mark V als Teil der neuen iCE Serie haben wir ein System geschaffen, das sich dank seiner hohen Automatisierung gewinnbringend in einen vollautomatischen Workflow einbinden lässt.«

Die iCE Serie – (i) Intelligence, Integration, Interaction, (C) Connection, (E) Efficiency – sorgt mit konsequenter Automatisierung und optimierter Bedienoberfläche für noch mehr Effizienz und Produktivität in der Weiterverarbeitung. Verbunden mit dem cloudbasierten Workflow-Service iCE LiNK, entsteht eine vollständig vernetzte Arbeitsumgebung. Auf diese Weise können Produktionsabläufe in Echtzeit überwacht, analysiert, visualisiert und somit noch effizienter gestaltet werden.

Im Rahmen einer Technologie-Partnerschaft hat Horizon den StitchLiner Mark V gemeinsam mit der Esser printSolutions GmbH auf seine Marktreife geprüft. Nach erfolgreichem Abschluss des europäischen Feldtests wurde das erste System am Standort in Bretten installiert. Horizon ist mit dem StitchLiner Mark V nun in die Serienproduktion gestartet.

