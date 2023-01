Horizon auf den Hunkeler Innovationdays 2023

Alle gezeigten Lösungen sind mit iCE LiNK, dem cloudbasierten Workflow-Service verbunden. So können in Echtzeit Auftragsfortschritt und Statusberichte eingesehen und KPI-Analysedaten zur Optimierung der Produktion genutzt werden. Angebunden an Hunkeler Produktionssysteme der neuen Gen8, entstehen automatisierte Finishing-Workflows:

Case Binding Preparation

Diese Roll-to-Book-Lösung kombiniert den iCE Binder BQ-500 mit den neuen Komponenten ESF-1000 Vorsatzanleger, GF-500 Gaze-Einheit sowie dem iCE Trimmer HT-300. So können sowohl Softcover-Bücher als auch Buchblöcke für die Hardcover-Produktion gefertigt werden. Der Auftragswechsel zwischen den beiden Produkttypen erfolgt vollautomatisch.

Broschüren von der Rolle

Dank kontinuierlicher Zuführung durch Abroller und Querschneider von Hunkelerer erreicht der iCE StitchLiner Mark V eine Produktionsgeschwindigkeit von 6.000 Broschüren pro Stunde. Auftragswechsel mit unterschiedlichen Broschürenstärken erfolgen dabei ohne Rüstzeiten.

Rolle-Blatt-Lösung

Automatisierte Auftragswechsel und flexible Buchproduktion kleiner und mittlerer Auflagen mit Loseblattsammlungen: Erleben Sie die Inline-Anbindung von iCE Binder BQ-500 und Buchblockanleger LBF-500 an eine Rolle-Blatt-Lösung mit neuer Transferstation von Hunkeler.

Direct-Mailings von der Rolle

Hochautomatisiertes Inline-System zur Produktion von Direct-Mailings mit integrierten Coupons und Antwortkarten. Einfach verpackt: die aus der Taschenfalzmaschine AFV-566F kommenden Flyer werden automatisch zu handlichen Päckchen gestapelt.

Auf dem Stand des schweizerischen Horizon-Vertriebspartners Gietz werden außerdem folgende Einzelmaschinen präsentiert: iCE Folder AFV-566FKT, iCE Trimmer HT-300, BQ-270V und CRF-362.