Digitalisierung im Doppelpack

Bereits seit der Gründung der Schwesterfirma Esser printSolutions GmbH mit Sitz in Bretten im Jahr 1905 ist die Esser Gruppe ein verlässlicher Partner von Industrieunternehmen, Verlagen und Agenturen für innovative Druck- und Logistiklösungen. Im Jahr 2020 folgte die Gründung der zweiten Firma der Familie Esser – die EsserDruck Solutions GmbH am Standort Ergolding. Dank der hauseigenen IT-Spezialisten ist das Unternehmen dort in der Lage, ihren Kunden maßgeschneiderte Schnittstellen und Web-to-Print-Lösungen zu programmieren und bietet somit einen Mehrwert.

Highspeed Inkjet von der Rolle und B2-Bogendruck

Mit der HP Indigo 100K bedient das Unternehmen Anfragen im Bereich Akzidenz- und Fotobuchdruck. Dank des Nonstop-Drucks, der durch fünf Zuführungen ermöglicht wird, ist ein schneller Wechsel zwischen verschiedenen Druckjobs und Papiertypen möglich. Dazu sorgt ein Druckvolumen von bis zu 6.000 B2-Bögen pro Stunde und die Farbkalibrierung während des Druckprozesses für maximale Effizienz und Produktivität bei höchster Farbqualität.

Die HP PageWide T250 HD dient dem Unternehmen vorrangig zur Produktion von Büchern und Bedienungsanleitungen und bedient damit hauptsächlich Anfragen von Industriekunden. Ausschlaggebend hierbei waren neben den unterschiedlichen Druck-Modi und der Druckgeschwindigkeit von bis zu 152m pro Minute die gesteigerte Druckqualität dank der HP Brilliant Inks. Diese wurden speziell für die Verwendung von gestrichenen und ungestrichenen Offsetmedien entwickelt und liefern hochwertige Drucke mit intensiven Farben und einem hohen Farbglanz.

„Die Installation gleich zweier Highend-Lösungen ist auch für uns besonders, beide Systeme ergänzen sich ideal. Besonders beim Buchdruck bietet der doppelte Einsatz Vorteile – so lässt sich der Innenteil auf der HP PageWide T250 HD produzieren und der Umschlag auf der HP Indigo 100K. HP hat hier ein echtes Alleinstellungsmerkmal als Anbieter, der sämtliche Anwendungen mit beiden Systemen adäquat bedienen kann. Für uns ist dabei nicht ein einzelnes Feature entscheidend, sondern das Gesamtpaket beider Systeme, das uns schlussendlich überzeugt hat“, sagt Diana Esser, Prokuristin Esser DruckSolutions GmbH & Esser printSolutions GmbH.

