Produktivitätsverdopplung in der Faltschachtelherstellung

Die Heidelberg stellt mit der neu entwickelten Boardmaster eine Weltpremiere für das Wachstumssegment des hochvolumigen Faltschachteldrucks vor. Bei der neuen Boardmaster handelt es sich um ein Flexorollendrucksystem, das mit einer Maschinenverfügbarkeit von bis zu 90 Prozent und einer maximalen Druckgeschwindigkeit von 600m/min für eine Produktivitätsverdopplung und damit eine drastische Senkung der Gesamtbetriebskosten in der industriellen Verpackungsproduktion sorgen soll. »Mit der Premiere unsererBoardmaster auf der Interpack 2023 geben wir die Antwort auf die zentralen Kundenanforderungen des Verpackungsmarktes: Kostendruck, Produktivität, Fachkräftemangel und Nachhaltigkeit«, so Dr. Ludwin Monz, Vorstandvorsitzender bei Heidelberg.

Der Flexodruck ist mittlerweile die wichtigste Technologie im Verpackungsmarkt und profitiert weiterhin vomweltweit stabilen und deutlichen Wachstum von Verpackungen und Etiketten. Heute werden bereits rund 15 Prozent des Volumens an Faltschachteln im Flexoverfahren hergestellt – Tendenz weiter steigend. So weist das Flexodruckproduktionsvolumen von Faltschachteln innerhalb des Verpackungsdrucks mit 2,4 Prozent ein überproportionales Wachstum auf.

Markenkonzerne setzen zunehmend auf die nachhaltigere Faltschachtel

Insbesondere internationale Brand Owner stellen neben der Druckqualität immer höhere Anforderungen an die Nachhaltigkeit bzw. Recyclingfähigkeit ihres gesamten Verpackungssortiments und verzichten zunehmend aufPlastik. Laut einer aktuellen Smithers Studie wird im Bereich Lebensmitel mittelfristig der Anteil an faserbasierten Verpackungen, z.B. aus Karton oder Papier, die heute noch mit Abstand dominierenden Kunststoffverpackungen überholt haben und dann mit über 40 Prozent an der Spitze stehen. Die Boardmaster eignet sich insbesondere für Faltschachtelanwendungen im Bereich Lebensmittel und Getränke, die sich weltweit aufgrund einer global steigenden Nachfrage nach verpackten Produkten zunehmender Beliebtheit erfreuen.

Boardmaster soll Gesamtbetriebskosten senken

»Mit der Boarmaster sind indutrielle Verpackunsproduzenten in der Lage, ihre Betriebskosten signifikant zu senken. Mit ihren zahlreichen Kundenvorteilen ist die Boardmaster auch für viele Anwender, die bisher im großformatigen Bogenoffset drucken, eine interessante Alternative«, so Christian Steinmaßl, Leiter Segment Packaging bei Heidelberg.

Interessante Features

• Jedes Druckwerk verfügt über zwei Druckeinheiten: Während die eine Print Unit produziert, wird die zweite für den nächsten Druckauftrag So ist in der Produktion je nachMaschinenkonfiguration eine Verfügbarkeit von bis zu 90 Prozent möglich.

• Die Druckgeschwindigkeit beträgt bis zu 600 Metern pro Minute, was rund 000 Druckbogen im Format 6 (Bogenbreite 148 cm) pro Stunde entspricht.

• Es können Bedruckstoffe mit Grammaturen zwischen 70 und 800 Gramm pro Quadratmeter verarbeitet werden.

• Je nach Produktionskonzept in der Weiterverarbeitung (Rolle/Rolle, Rolle/Sheeter, Rolle/Stanze) ist eine Produktion ohne Zeitverlust möglich.

