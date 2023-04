WEIG Packaging setzt auf »Subscription Plus Modell«

Heidelberg treibt zusammen mit den Gesellschaften der Munich Re Gruppe den Ausbau des digitalen Geschäftsmodells Equipment-as-a-Service (EaaS) im Rahmen der strategischen Partnerschaft weiter voran. Der Kunde bezahlt in diesem Modell ausschließlich für eine produktive industrielle Leistung, also für die Anzahl der bedruckten Bogen. Der Preis schließt Software, alle benötigten Verbrauchsmaterialien sowie den Service ein. Der Verpackungshersteller WEIG Packaging GmbH & Co. KG schloss Anfang 2023 einen weiteren Subskriptionsvertrag im Rahmen der Kooperation ab, um sein Geschäft auszubauen.

Der Subskriptionsansatz bietet den Druckereien eine attraktive, verbrauchsabhängige Finanzierung. Gleichzeitig hilft das Angebot den Anwendern dabei, ihre Prozesse zu verbessern und ihre Produktivität zu steigern. Das geht durch zum Teil signifikante Leistungsverbesserungen in den Bereichen Rüstzeit, Druckgeschwindigkeit und Makulatur. Kunden profitieren von einer automatisierten Zulieferung von Verbrauchsmaterialien und der optimierten Organisation der Logistik. Im Rahmen des Plus Modells erhält der Kunde weiterhin alle Leistungen, wie den Service, Training, Beratungsleistungen, Software sowie die Verbrauchsmaterialien, welche über Vendor Managed Inventory (VMI) geliefert werden, von Heidedelberg. Die Maschine wird im Rahmen der Partnerschaft bereitgestellt.

Die Firma WEIG Packaging GmbH & Co. KG, die am Standort Emskirchen jährlich rund 160 Millionen Druckbogen produziert, weitet nun den Einsatz dieses Modells im Unternehmen aus. Stefan Leonhardt, Geschäftsführer von WEIG Packaging GmbH & Co. KG, erklärt: »Wir haben uns für den erneuten Einsatz des Subskripitonsmodells entschieden, weil wir damit unsere Produktionsziele flexibel und effizient umsetzen können. Die sehr gute partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Heidelberg bei Service, Wartung, Instandhaltung und Versorgung mit Verbrauchsmaterialien betrachten wir als Vorteil.«

Der Druckmaschinenhersteller erkennt seit Einführung der Subskriptionsmodelle einen wachsenden kundenseitigen Zuspruch. »Wir freuen uns, die WEIG Packaging GmbH & Co. KG durch das Subskriptions-Modell bei der weiteren Optimierung Ihres Geschäfts zu unterstützen«, betont Dr. Ludwin Monz, Vorstandsvorsitzender von Heidelberg.

www.weig-packaging.de