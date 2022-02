Ein CTP-System für 2,86 Meter breite Platten

Die WKS Gruppe ist einer der führenden Druck- und Mediendienstleister im deutschsprachigen Raum. Die Gruppe besteht aus neun Unternehmen an sechs Standorten in Deutschland. Ein umfangreicher Maschinenpark ermöglicht Druckprojekte von Auflage eins bis hin zu enormen Druckvolumen im High-Volume-Segment. Das Unternehmen bietet Rollenoffset, Bogenoffset, Digitaldruck und Druckweiterverarbeitung an. Kompetenzen in den Bereichen Fulfillment und Crossmedia runden das Leistungsportfolio der WKS Gruppe ab.

An dem Rollenoffset-Standort der WKS Gruppe konnte der vollautomatische Magnus Q4800 Plattenbelichter planmäßig im Dezember 2021 in Betrieb genommen werden. Der Plattenbelichter unterstützt bis zu 2,86 m breite Platten und arbeitet mit der Koadak Squarespot Bebilderungstechnologie, die für maximale Effizienz und eine hervorragende Druckqualität sorgt. Die bei der WKS Gruppe installierte Magnus Q4800 Konfiguration bietet vollautomatisches Laden der großen Platten von vier Paletten. Der Online-Vorrat von bis zu 4.800 Platten ermöglicht die Bebilderung von mehr als 10.000 m2 Platten, bevor der Nachschub neuer Paletten nötig wird.

»Die Investition in eine so große CTP-Konfiguration ist sinnvoll, weil sie die aktuellen und zukünftigen Anforderungen unserer hochvolumigen Produktion in Essen in Bezug auf Plattenformate, Durchsatz und vollautomatischen Betrieb perfekt erfüllt«, sagt Frank Döding, Geschäftsleitung/Betriebsleitung, WKS-Standort Essen. »Der Magnus Q4800 Plattenbelichter stellt die Plattenbebilderung für unsere Rollenoffsetrotationen auf eine neue technologische Basis. Er hat uns den Umstieg von der UV- auf die Thermotechnologie ermöglicht und die wesentlich höhere Bebilderungskapazität gebracht, die wir brauchen.«

