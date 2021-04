WKS Gruppe investiert in XLF-Plattenbebilderung von Kodak

Das neue Jumbo-CTP-System von Kodak bietet eine hohe Geschwindigkeit und Produktivität für die XLF-Druckplattenbebilderung und unterstützt die Bebilderung bis zu Plattenformaten für 96-Seiten Rollenoffsetmaschinen (max. 1.600 x 2.900 mm). Der Magnus Q4800 nutzt die SquareSpot Bebilderungstechnologie, die sich durch Stabilität, Genauigkeit und Zuverlässigkeit auszeichnet, für eine effiziente Druckformherstellung sorgt und die Voraussetzungen für eine hervorragende Qualität schafft.

Die WKS Gruppe hat den Magnus Q4800 Plattenbelichter für ihren Druckstandort Essen (Westend Druckereibetriebe) geordert, an dem die Produktion auf Heatset-Rollenoffsetmaschinen bis zur 80-Seiten-Klasse läuft. „Ein ausschlaggebender Punkt für uns ist, dass wir mit dem Magnus Q4800 von UV- auf Thermotechnologie umsteigen werden. Ein weiterer Vorteil sind die höheren Bebilderungskapazitäten“, kommentiert Dr. Ralph Dittmann, Geschäftsführer der WKS Gruppe, die Investition. „Kodak verfügt, in unseren Augen, über ein hohes Maß an technischer Kompetenz. Daher fiel uns die Entscheidung leicht, auch im Segment der Großformat- Plattenbelichter mit Kodak zusammenzuarbeiten.“

Der Magnus Q4800 für die WKS Gruppe wird mit einem XPL Palettenladesystem für vier Formate sowie mit Inline-Registerstanzung ausgestattet sein. Die Inbetriebnahme des XLF-CTP-Systems von Kodak in Essen ist für das vierte Quartal 2021 geplant. „Wir sind hocherfreut, dass sich die WKS Gruppe für diese Kodak Neuheit entschieden hat, die in der XLF Kategorie neue Maßstäbe hinsichtlich Automatisierung und Produktivität setzt“, sagt Jeff Zellmer, Vice President, Global Sales and Strategy, Kodak. „Die Entwicklung des Magnus Q4800 Plattenbelichters macht einmal mehr deutlich, dass sich Kodak auch weiterhin dafür engagiert, der Druckindustrie mit Spitzentechnologie neue Effizienzpotenziale zu erschließen. Wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer Zusammenarbeit mit der WKS Gruppe bei diesem und weiteren Projekten.“

Die WKS Gruppe ist einer der führenden Druck- und Mediendienstleister im deutschsprachigen Europa. Aktuell beschäftigt das Unternehmen 815 Mitarbeiter in neun Unternehmen an sechs Standorten in Deutschland. Im Print-Sektor vereint die WKS Gruppe Rollenoffset, Bogenoffset, Digitaldruck und Weiterverarbeitung. Die Kompetenzen in den Bereichen Fulfillment und Cross-Media optimieren das Angebot und machen die WKS Gruppe zu einem strategisch orientierten Print- und Servicedienstleister.