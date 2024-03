Bis zu zehn Millionen A4-Drucke in SW pro Monat

Die varioPRINT 6000 verfügt über eine verbesserte Benutzeroberfläche für alle Modelle, einen robusteren Toner und eine neue Print Guard Module-Option für eine noch höhere Druckbeständigkeit bei der Verarbeitung von Transaktionsdokumenten. Sie zielt auf Anwendungen mit hohem Druckvolumen ab und kann bis zu zehn Millionen A4-Drucke pro Monat verarbeiten.

Die drei Versionen, Standard, TPxp und MICR, wurden für den Einsatz im kommerziellen Druck und in Hausdruckereien sowie für den Transaktions- und Sicherheitsmarkt optimiert, so dass eine Vielzahl von Anwendungen produziert werden kann. Dazu gehörten Bücher, Handbücher, Transaktionsdokumente, Direktmailings und Finanzdokumente sowie Anwendungen, die auf leichten Medien gedruckt werden, wie beispielsweise Packungsbeilagen für Arzneimittel. Alle drei Versionen sind in verschiedenen Geschwindigkeitsstufen mit der Option für temporäres oder permanentes Geschwindigkeitsupgrade und einer Auswahl an Papierzufuhr- und Finishing-Modulen erhältlich. Die Canon varioPRINT 6000 Serie TITAN wird auf der drupa 2024 auf dem Canon Stand in Halle 8a zu sehen sein.

Maßgeschneidert auf die Bedürfnisse der Kunden

Alle Geschwindigkeitsstufen der varioPRINT 6000 TITAN TPxp-Reihe sind speziell für die Produktion von Transaktionsdokumenten und Direktmailings ausgelegt. Der neu entwickelte, strapazierfähigere TPxp Toner bietet in Verbindung mit dem neuesten optionalen Print Guard Module (PGM) eine höhere Kohäsionskraft, um die Haltbarkeit der Ausdrucke weiter zu erhöhen. Das ist besonders für die Aufrechterhaltung einer optimalen Druckqualität in Umgebungen mit Hochleistungs-Finishinggeräten im Nearlinebetrieb entscheidend. Die varioPRINT 6000 Serie TITAN läuft jetzt auf der neuesten, Mark 10 Version von PRISMAsync, dem Canon eigenen Druckserver, der Aufträge verarbeitet und Druckerfunktionen überwacht sowie steuert.

Skalierbare Technologie

Die varioPRINT 6000 Serie TITAN ist mit temporären und permanenten Geschwindigkeitslizenzen von 182, 221, 272 und 328 A4 Bildern pro Minute erhältlich, um je nach Bedarf an die wechselnden Druckvolumina von Druckdienstleistern angepasst zu werden. Über seine DFD-Schnittstelle lässt sich die varioPRINT TITAN mit einer breiten Palette von Standard- und Hochleistungs-Finishingsystemen verbinden. Mit dem optionalen Light Weight Media Kit können Anwendungen auf ultraleichtem Material mit beispielsweise 45 g/m² gedruckt werden.

Außergewöhnliche Anwendungsqualität

Energieeffizient, außergewöhnlich zuverlässig und hochproduktiv: Mit bis zu zehn Millionen A4-Drucken pro Monat liefert die varioPRINT 6000 Serie TITAN hochvolumige Anwendungen in außergewöhnlicher Qualität bei drastisch reduzierter Produktionszeit. Die einzigartige Gemini-Technologie ermöglicht das gleichzeitige Bedrucken von Vorder- und Rückseite und liefert eine nahezu perfekte Registerhaltigkeit. Dank der CopyPress-Technologie mit geringer Fixiertemperatur beeindruckt die varioPRINT 6000 Serie TITAN mit einer offsetähnlichen Druckqualität bei geringem Stromverbrauch, ohne Tonerabfall und mit minimalen Lärm- und Ozonemissionen.

Erfahrungswerte aus dem Markt

L’imprimerie Corlet ist die drittgrößte Druckerei in Frankreich die hauptsächlich Bücher herstellt. Jean-Luc Corlet, CEO der Corlet Gruppe, formuliert es so: »Die varioPRINT 6000 TITAN ist Teil der Digitaldruckabteilung der Gruppe und erfüllt alle Anforderungen unserer verschiedenen, sich ständig weiterentwickelnden Produktionsumgebungen. Wir glauben, dass die TITAN die effizienteste Bogendruckmaschine für den beidseitigen Monodruck auf dem Markt ist. Sie ist die beste Wahl.«

Die Druckerei Universitas aus Belgien, hat Kunden aus dem Bildungsbereich, Verlage, Akademien und Schulungsunternehmen sowie aus dem B2B-Markt. Das Unternehmen installierte eine varioPRINT 6270 TITAN, um vermehrt kleine und mittelgroße Schwarzweiß-Druckaufträge vom Offset- auf den Digitaldruck umzustellen. Tom Van Uffelen, Inhaber von Universitas, kommentiert: »Wir haben in die varioPRINT 6270 TITAN aufgrund der beeindruckenden Spezifikationen der Druckmaschine investiert, insbesondere wegen der Betriebszeit, des zuverlässigen Papierwegs, der Fähigkeit, auf 45 g/m²-Material zu drucken, der Genauigkeit der Vorder-/Rückseitenregistrierung, der offsetähnlichen Druckqualität, der betrieblichen Flexibilität und der Benutzerfreundlichkeit bei kleinen Auflagen. In Verbindung mit den Vorteilen der Nachhaltigkeit, wie beispielsweise dem geringen Energieverbrauch, dem Fehlen von Tonerabfall und den geringen bis gar keinen Ozonemissionen, war dieses Drucksystem für unser Unternehmen ein absolutes Muss.«

