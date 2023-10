Canon gewährt Einblicke in seine Inkjet-Zukunft

Canon hat eine neue Highspeed-Inkjet-Technologie angekündigt. Die varioPRINT iX1700 ist ein Inkjet-Produktionsdrucksystem für den Bogendruck mit einer Produktionsgeschwindigkeit von bis zu 170 A4-Bögen pro Minute. Es wird auf der Canon Expo in Yokohama, Japan, am 19. und 20. Oktober 2023 erstmals öffentlich gezeigt. In Europa wird die Lösung auf der drupa 2024 vorgestellt.