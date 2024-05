Die Zukunft in der Druckweiterverarbeitung

Auf dem Stand von Canon (Halle 8A) können Messebesucher die Tecnau Revolution 50 Stack 5251L-Linie an dem neuen Rollen-Inkjet-Drucksystem ProStream 2000 von Canon erleben. Diese leistungsstarke Kombination deckt ein breites Spektrum von Anwendungen ab – vom B2-Format bis hin zu A6-Flyern. Mit einfachem Maschinenhandling und schnellen Rüstzeiten zeichnet sich die Revolution 50 durch Vielseitigkeit und Effizienz aus. Durch die dynamische Schnittlänge können Cutter und Stacker verschieden lange Bogen ohne manuelle Eingriffe verarbeiten und bieten so eine bislang nicht dagewesene Flexibilität bei Anwendungen sowie eine Steigerung der Produktivität.

Auf dem Stand von Fujifilm (Halle 8B) präsentiert Tecnau eine Revolution 50 Stack 5251L-Linie an der neuen Jet Press 1160CFG von Fujifilm. Von der Rolle können Print-Anwendungen in einem Grammaturbereich von 40–300 g/m2 verarbeitetet werden. Mit dem Zusammenspiel zwischen Druck und Finishing veranschaulicht Tecnau die technische Kompetenz als Lösungsanbieter für unterschiedliche Anwendungen.

Auf dem Stand von Kodak (Halle 5) wird eine Offline-Revolution 50 Stack 5151L zu sehen sein, die für Bücher, Zeitschriften und Großplakate in kleinen Auflagen optimiert ist. Durch die dauerhafte Kontrolle der Bahn und die einfachen, intuitiven Vorgänge lassen sich auch Kleinauflagen effektiv und kostengünstig auf High-End-Endlossystemen herstellen.

Revolution der Bogen-Weiterverarbeitung

Auf dem Canon-Stand wird eine Tecnau Stack 1010-Lösung an einem Canon varioPRINT iX 320 zu sehen sein. Auf einer sehr geringen Stellfläche verarbeitet die Stack 1010 die Bogen zu Produkten im Endformat mit randabfallendem Druck – auf der drupa erstmals auch in einer effektiven 3-Nutzen-Produktion. So können kleine Produkte, wie z. B. A6-Postkarten, ohne einen weiteren Arbeitsschritt noch wirtschaftlicher hergestellt werden.

Verbesserung der Buchproduktion

Tecnau möchte in der Zusammenarbeit mit Partnern einige besondere Highlights einer verbesserten Buch- und Finishing-Produktion hervorheben:

Auf dem Stand von SCREEN (Halle 8A) ist die neueste Generation an Ab- und Aufwickelsystemen der Revolution 50-Serie an dem SCREEN 520 HD Mono-System zu sehen. Die hier bedruckten Rollen gehen zurück auf den Tecnau-Stand und werden hier von einer neuen automatischen Buchblock-Produktionsanlage weiterverarbeitet.

Horizon (Halle 6): Das Tecnau Book Ready-System für eine „book of one“-Produktion steht ONLine an einem Canon varioPRINT 6330 TPxp-Bogendrucksystem. Über ein Interface zu dem Drucksystem wird die Book Ready entsprechend gesteuert und übergibt die Stapel an einen Horizon-Klebebinder mit angeschlossenem Dreimesserautomat. So werden ohne manuelle Eingriffe Bücher produziert, die in Umfang und Format variabel sind.

Bei Smyth (Halle 6) wird eine kosteneffektive Lösung zur Herstellung von fadengehefteten Büchern gezeigt. Durch Tecnau-Abroller und Guillotine-Schneider wird die Fadenheftmaschine von der Rolle mit dem gewünschten Bogenformat versorgt und produziert schnell und präzise Buchblöcke. Das Einhängen in die Buchdecken erfolgt nearline.

Umfassende Lösungen mit Branchenführern

In Zusammenarbeit mit Screen, Canon, Ricoh, Fujifilm, Kodak, HP und HP Indigo wird Tecnau auf seinem Stand in Halle 8A die Verarbeitung von vorgedruckten Rollen und Bogen demonstrieren und dabei seinen umfassenden Ansatz für die Digitaldruck-Weiterverarbeitung präsentieren.

