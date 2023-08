50 Jahre Dataform

Bei einem Rundgang durch die gesamte Produktion wird den Besucher*innen vermittelt, was die Dataform Gruppe heute auf dem Gebiet der Direkt-Mailings, Eintrittskarten und Tickets sowie der digitalen Buchproduktion so alles leisten kann. Stefan Achter, Geschäftsführer von Datform, betont im Vorfeld der Veranstaltung: »Wir wollen gemeinsam mit den Besucher*innen eine spannende Reise durch die Geschichte der Dataform, aber auch durch die Welt der gedruckten Kommunikation antreten.«

Das Datafest wird auch in diesem Jahr von den Partnern des Unternehmens als Plattform genutzt, um neue Dienstleistungen und technische Lösungen zu präsentieren. Dazu gehören Namen wie Buchschmiede, Bunzl & Biach, Canon, Goesller, Hunkeler, Kern, ÖKI, Post AG, Ricoh und Xerox.

Canon stellt die imagePRESS V1350 in Aktion vor. Kern rückt ein Kuvertiersystem mit einer Leistung von 27 000 Kuverts pro Stunde in das Rampenlicht. Seine Österreich-Premiere feiert die DocuTrim von Hunkeler, ein universelles Bogenverarbeitungssystem für Rand-, Quer- und Längsschnitt, für Perforation sowie zum Sammeln und Stapeln. Individuell kombinierbare Werkzeuge erlauben ein dynamisches Schneiden und Perforieren vorbedruckter Bogen in einem Format von bis zu B2+. Die Bedeutung des Datafestes unterstreicht einmal mehr eine Europa-Premiere: Ricoh holt das Tonerdrucksystem Pro C9500 erstmals vor den Vorhang und will damit seine Leistungsfähigkeit erneut unter Beweis stellen.

www.dataform.at