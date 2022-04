Der Absolvent der Graphischen war zuvor im Bundesrechenzentrum als Operator und zuletzt beim Dienstleister D2D in der Kundenbetreuung tätig. Bilgin wird sich künftig um Neukunden in Niederösterreich und Wien bemühen, sowie das Team bei diversen Vertriebsprojekten in Wien unterstützen. Dataform Media spannt den Bogen vom Formular über Direct-Mailings und Tickets bis hin zur Buchproduktion mit eigenem Selfpublishing-Verlag.

www.dataform.at