Wallpaper-Factory im große Stil

Die modulare Workflow-Lösung besteht aus einem angetriebenen Fotoba Jumbo-Medienabroller, der an der Vorderseite der Canon Colorado positioniert wird. Der Großformatdrucker ist inline mit dem Fotoba Cutter XLD 170WP und einen Rewinder REW 162 verbunden, um flexible Medien automatisch in individuelle Breiten und Längen zu schneiden. Tapetenrollen zu produzieren sollte mit der integrierten Klebebandeinheit relativ einfach sein – drucken, schneiden, aufwickeln. Die gedruckten Tapetenrollen können sofort ausgeliefert und verklebt werden. Außerdem können bei dieser Lösung die beiden Medienrollen in der Materialschublade der Colorado für reguläre Druckaufträge weiterhin ohne Medienwechsel angesteuert werden.

Die UVgel-Wallpaper-Factory lässt sich dank der offenen Schnittstellen auch in bestehende Workflows integrieren. Die Colorado liefert in Kombination mit dem Jumbo-Rolleneinzug einen hohen Druckdurchsatz: Automatisiert und unbeaufsichtigt, von der Medieneingabe bis zur Ausgabe, arbeitet die UVgel-Wallpaper-Factory stets zuverlässig. Zudem sind Maßhaltigkeit und Farbkonsistenz bei der Tapetenproduktion von zentraler Bedeutung, um eine perfekte Pass- und Farbgenauigkeit für Tapeten von Bahn zu Bahn zu gewährleisten.

Die UVgel-Tinten sind sofort trocken und wodurch es zu keinem Medienverzug kommen kann.Zusätzlich bietet die UVgel-Technologie eine kontrollierte Ausdehnung des Tintentropfens auf dem Druckmedium. Das garantiert eine perfekte Farbkonsistenz Druck für Druck. Nachdrucke mit garantierter Farbkonsistenz sind existentiell ‒ gerade beim digitalen Tapetendruck. Mit der FLXfinish-Technologie sind außerdem individuell gestaltete Tapeten mit einem samtig matten Finish möglich, die sich deutlich vom Wettbewerb abheben.

Die UVgel-Tinten sind geruchlos und von dem ASTM International Institut als Greenguard-Gold, AgBB (Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten) und Typ II zertifiziert. Das bedeutet, dass die Tapeten emissionsfrei sind und sicher verklebt werden können.