Digitaler Großformatdruck par excellence

Durch clevere Automatisierungen zeigt Canon, wie Geschäftswachstum durch Prozessoptimierung generiert werden kann. Die Kombination von digitalen Großformat-Drucktechnologien wie dem Colorado gepaart mit intelligenter Software und einer Reihe von ausgefallenen Medien soll zu ungewöhnlichen Druckergebnissen führen, mit denen sich Druckdienstleister vom Wettbewerb absetzen können.

Medienflexibilität wird durch eine Reihe digitaler Großformatdruck – und Workflow-Lösungen demonstriert. Darunter die erfolgreiche Colorado Rolle-zu-Rolle-Druckerserie und das Arizona-Flachbettportfolio. Auch die große Auswahl an ungewöhnlichen Medien erweitert das Spektrum um kreative Möglichkeiten. Über 1.200 Installationen weltweit sprechen für den Erfolg der Colorado-Familie. Die Großformatdrucker Colorado 1640 und Colorado 1650 werden deshalb natürlich auch mit vor Ort sein. Große Produktionsvolumen sind damit möglich und auch neue Anwendungen wie Soft Signage, Innenausstattung und Fahrzeuggrafiken. Das Potential, neue Märkte zu erschließen ist also vielfältig.

Doppelseitige Anwendungen werden auf dem Colorado 1640 in einem automatisierten, durchgängigen Druck- und Schneideworkflow mit der Inline-Schneidelösung Fotoba live gezeigt. Der Colorado 1650 druckt und demonstriert eine große Vielfalt an Medien wie Soft Signage, Tapeten und selbstklebende Folien. Ein zweiter Colorado ist zum ersten Mal in einer Fotoba Jumbo-Rolle integriert, die Medien automatisch in kundenspezifische Größen und Längen schneidet. Mit dieser „UV-Gel-Tapetenfabrik“ zeigt Canon eine Produktionseinrichtung, die ganz ohne manuelle Bedienung auskommt. Diese Lösung wird auf dem Stand von Canons Partner Fotoba gezeigt.

Arizona 1360 GT

Der Flachbettdrucker Arizona 1360 GT ist ebenfalls mit einer Rollenmedien-Option in der Live-Produktion zu sehen. Auf ihm wird eine Reihe von Innendekorationen wie Holz und Glas, Wandverkleidungen und Akustikpaneele bedruckt. In Verbindung mit Arizona Xpert, einer innovativen Lösung, die komplexe Arbeiten wie mehrschichtige und doppelseitige Druckaufträge vereinfacht und automatisiert, wird den Kunden gezeigt, dass es einfacher denn je ist, die Flachbettproduktion zu automatisieren. Darüber hinaus wird die Betriebseffizienz gesteigert und der Makulaturanfall reduziert.

www.canon.at