Neue Technologien sollen zu Großem inspirieren

Im Fokus stehen bei Canon auf der FESPA in München die Colorado M Rollendrucksysteme, ein neues Arizona Flachbettdrucksystem und die imagePROGRAF GP 4000 R2R Systeme. Viele der Point of Sale Applikationen, Innendekorationen und personalisierte Verpackungen, die damit vorrangig produziert werden können, entstehen vor Ort auf dem Messestand in Halle B2, Stand B10 »live und in Farbe«.