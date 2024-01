Vom reinen Copyshop zum professionellen Digitaldrucker

2006 startete Markus Latzer sein Abenteuer in die Selbstständigkeit – damals noch als Franchisenehmer. 2016 führte er die Aktivitäten eigenständig weiter. Heute verfügt sein Unternehmen als regionaler Druckdienstleister über vier Standorte. In Saalfelden befindet sich der Firmensitz inklusive Produktion, in Salzburg Stadt werden die Kunden über eine eigene Niederlassung betreut und in Saalbach bzw. Zell am See ist Latzer Druck als Postpartner mit allen Nebengeräuschen am Markt präsent.