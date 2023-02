Fotografisches Schlossgeflüster

»Ich beauftragte eine bekannte Druckerei mit der Herstellung des Buches«, erklärt Gisela Schäper. »Dort wurde mir zur Gewährleistung der Qualität zum Offsetdruck geraten, aber die Proofs waren enttäuschend. Die Qualität der grauen Hintergründe – für mich entscheidend für die geheimnisvolle Atmosphäre, die ich an jedem Ort einzufangen versuchte – war nicht so, wie ich es erwartet hatte. Außerdem wurde eine feine weiße Randlinie um die Bilder herum nicht so gedruckt, wie ich es mir vorgestellt hatte, und manche Druckbereiche fühlten sich rau an. Leider konnte die Druckerei mit der Offsetmaschine auch nach mehrfachen Feineinstellungen die gewünschte Qualität nicht erzielen und ich dachte schon, dass ich auf das Buch würde verzichten müssen.«

Es war dann Schäpers Ehemann, der bei einer Internetrecherche auf Fujifilm stieß. »Ich habe dem Ansprechpartner bei Fujifilm mein Problem erläutert«, so Schäper weiter, »und dieser hat mir direkt die Wegner GmbH empfohlen. Nachdem ich dem Geschäftsführer, Herrn Rose, mein Anliegen dargestellt hatte, versicherte er mir, dass er helfen könne, und bot die Produktion eines Musterdrucks an. Ich schickte ihm die Dateien und war sehr überrascht, als ich ein Druckexemplar des gesamten Buchs erhielt. Das Ergebnis war unglaublich.«

Vielseitigkeit und Produktivität der Revoria Press nutzenDer langjährige Fujifilm-Kunde und Wegner-Geschäftsführer Henning Rose produzierte das Muster auf einer Jet Press 750S, die er seit August 2019 in Betrieb hat. Die im März dieses Jahres erst installierte Revoria Press PC1120 nutzte er zum Druck des Einschlags mit Spezialeffekten. »Nach ein paar kleinen Nachbesserungen war das Ergebnis besser, als ich gehofft hatte«, so Schäper, »die grauen Hintergründe waren gleichmäßig und präzise, die feinen weißen Rahmenlinien perfekt und die Fotos scharf und von ausgezeichneter Qualität. Beeindruckt hat mich dann auch der Einband mit Soft-Touch-Folie. Ich habe mich sehr gefreut, dass das Buch rechtzeitig zur Ausstellung fertig war und dem gewünschten hohen Standard entsprach. Im Nachhinein bin ich froh, dass die Offsetdruckerei mein Buch nicht drucken konnte. Sonst wäre ich nicht auf Fujifilm und Wegner aufmerksam geworden.«

Wegner-Geschäftsführer Henning Rose betont in diesem Zusammenhang: »Als Frau Schäper mit ihrer Anfrage zu mir kam, war ich sicher, dass das mit der Jet Press und der Revoria Press PC1120 machbar war. Die Jet Press eignet sich ideal für die geforderte Qualität, Präzision und Detailgenauigkeit. Und mit der Revoria konnten wir dank der Fähigkeit zum Drucken mit Metallic-Farben die Spezialeffekte auf dem Einband produzieren – ein Extra, das Frau Schäper sehr gut gefiel. Auch die größere Länge des Einbands wäre mit keiner anderen Druckmaschine möglich gewesen.«

