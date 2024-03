Vendo baut Kapazitäten im Digitaldruck aus

»Die Inkjet-Drucktechnologie wird unsere Wachstumsstrategie in der DACH-Region unterstützen. Aufgrund ihrer hohen Geschwindigkeit und Auflösung ist die Truepress JET 520HD Mono von Screen äußerst kosteneffizient und wirtschaftlich. Die Maschine hat einen Durchsatz von 150 Metern pro Minute und eine maximale Auflösung von 1.200 x 1.200 dpi. Ihre minimalen Ausfallzeiten und ihre einfache Wartung sind von größter Bedeutung für unser Druckgeschäft und gewährleisten, dass wir die Druckaufträge unserer Kunden innerhalb enger Fristen bearbeiten und liefern können«, so Rainer Bollmann, Geschäftsführer von Vendo und führt weiter aus: »Die Investition unterstützt uns in verschiedener Hinsicht. Unsere Kunden legen immer größeren Wert auf personalisierte S/W-Drucke mit höchstmöglicher Auflösung und kontrastreichen Rändern. Ein entscheidender Faktor, warum wir uns für diese Maschine entschieden haben, ist ihre höhere Wirtschaftlichkeit gegenüber Toner-Druckmaschinen.«

Wachstum in der DACH-Region

Die Druckerei Vendo wurde 1910 gegründet und wird seit über 100 Jahren von derselben Familie geführt. Das Familienunternehmen investiert in zukunftssichere Technologien, um mit den sich ändernden Marktbedingungen und Kundenanforderungen Schritt zu halten. Mit über 200 Mitarbeitenden möchte Vendo seinen Kunden Serviceleistungen aus einer Hand anbieten und ist nach eigenen Aussagen Marktführer für personalisierte Mailing-Kampagnen in Österreich. Seine über 4.000 Kunden reichen von Privatunternehmen bis hin zu Regierungsorganisationen. Auf Basis seines Erfolgs auf dem österreichischen Markt hat Vendo vor Kurzem eine Niederlassung in Deutschland gegründet und eine Partnerschaft zur Erschließung des Schweizer Markts abgeschlossen.

Kurzbeschreibung der Truepress JET 520HD Mono

Als Inkjet-Rollendruckmaschine ist die Truepress JET 520HD Mono für den Schwarzweißdruck optimiert. Sie bietet innovative Technologien, die neue Maßstäbe für die S/W-Druckproduktion setzen. Dieses S/W-Inkjet-Drucksystem der nächsten Generation ist für gestrichene Offsetpapiere optimiert und das kompakteste Modell in der Truepress JET 520-Serie. Die Druckmaschine arbeitet mit den wasserbasierten Truepress SC-Tinten und ist für zahlreiche Produktionstypen geeignet – angefangen vom Datendruck bis zum On-Demand-Druck auf Offsetpapier.

Das integrierte Kamerasystem prüft Abweichungen automatisch und nimmt entsprechende Anpassungen zur Gewährleistung eines einheitlichen Druckbilds vor. Da alle Arbeitsschritte im gesamten Workflow an einem Tablet durchgeführt werden können, wird die Effizienz der Mitarbeiter vor Ort gesteigert und die betriebliche Produktivität erhöht.