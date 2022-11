SCREEN Europe eröffnet Inkjet Innovation Center

Für das prognostizierte Wachstum im Inkjetdruck wird der Hersteller seine Europazentrale im Frühjahr 2023 nach Aalsmeer verlegen. In den neuen Räumlichkeiten in der Nähe des Flughafens Schiphol wird sich auch das SCREEN Inkjet Innovation Center Europe einziehen. Mit einer Fläche von über 5.400 m² ist die neue Zentrale fast zweieinhalb Mal so groß wie die der aktuellen Niederlassung. Mehr als ein Drittel des neuen Gebäudes ist für ein Innovationszentrum vorgesehen – einen Showroom, in dem sich Kunden über die Zukunft des Digitaldrucks informieren können.

»Zur weiteren Expansion in unserem jetzigen Geschäftsfeld und um neue Geschäftsfelder in den anderen Bereichen, Direktmailing, Transaktions- und Etikettendruck, zu erschließen, benötigen wir einfach mehr Platz um unsere Produkte ansprechend zu präsentieren«, erklärt Taishi Motoshige, Marketing Director bei SCREEN Europe. Dort werden die Truepress Jet520 HD, die Truepress Jet L350UV SAI und die Truepress Pac520P zu sehen sein. In Kürze werden auch weitere innovative neue Druckmaschinen und Technologie ausgestellt werden.

