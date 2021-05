Sicherheits- und Markenschutz

HP präsentiert mit der Indigo Secure, eine Suite von neuen Sicherheits- und Markenschutzlösungen. Diese unterstützen Sicherheitsdruckereien und Druckdienstleister dabei, ihre Kunden vor Fälschern und anderen Produktbedrohungen zu schützen. Die Auswirkungen von Produktfälschungen werden für die nächsten Jahre weltweit auf 4,2 Billionen US-Dollar geschätzt. HP kündigte außerdem die neue HP Indigo 6K Secure Press an, die erste HP Indigo-Digitaldruckmaschine, die speziell für Druckaufträge mit hohen Sicherheitsanforderungen entwickelt wurde. Sie bietet mehrschichtige End-to-End-Sicherheitslösungen in einem Druckdurchgang an.

Die HP Indigo Secure Lösung schließt Hardware, Software, Medien und Tinten für Sicherheitsdruck und Markenschutz ein. Sie bietet Druckereien die Möglichkeit, eine breite Palette innovativer und fortschrittlicher Sicherheitselemente und Designs zu kombinieren, die leicht zu drucken und schwer zu kopieren sind. Dazu gehören mehrschichtige Möglichkeiten offene und verdeckter Elemente, mit jeder Kombination von unsichtbaren Tinten, Infrarot-Tinten, variablem Datendruck, serialisierten IDs, QR-Codes, serialisiertem Mikrotext, Guillochen und Cloud-verbundener Nachverfolgung zu kombinieren.

Erweiterte Sicherheitsfunktionen und Anwendungen

HP Indigo Secure wurde für Sicherheitsdrucker entwickelt, die Banknoten, persönliche Ausweise und andere sensible Dokumente wie etwa Steuermarken, Spieldokumente oder ähnliches produzieren. Die Markenschutzlösungen wurden speziell für die Marken entwickelt, die sich zunehmend mit Fälschungsproblemen auseinandersetzen müssen.

„Angesichts zunehmender Fälschungen suchen Marken und Regierungen nach neuen Wegen, um Verletzungen des geistigen Eigentums und Plagiate zu reduzieren und so die Öffentlichkeit zu schützen“, sagt Ronen Yancu, Head of Strategy and Business Management, HP Indigo. „Die neuen Sicherheitsdruckoptionen, die durch die LEP-Digitaltechnologie und unsere Lösungspartner ermöglicht werden, tragen auf eine noch nie dagewesene Weise dazu bei.“

Die HP Indigo 6K Secure Press ist eine One-Pass-End-to-End-Sicherheitsdrucklösung, die in Zusammenarbeit mit Jura JSP entwickelt wurde. Die Lösung ist ab sofort für zertifizierte Sicherheitsdruckereien erhältlich.