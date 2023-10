Tonerdruckmaschine von Fujifilm für das Format B2

Nach einem Auftritt auf der Fachmesse Printing United in den USA in diesem Monat und einer früheren Technologievorschau auf der iGAS in Japan Ende 2022 werden die Möglichkeiten von Fujifilms neuem Flaggschiff – der Tonerdruckmaschine Revoria Press GC12500 – Anfang 2024 erstmals einem europäischen Publikum präsentiert. Bei dieser Gelegenheit werden auch eine Reihe technologischer Updates im gesamten Toner- und Inkjet-Produktportfolio von Fujifilm für den Akzidenz- und Faltschachteldruck vorgestellt.

Nach dem Erfolg der Jet Press 750S High Speed Model, , stellt Fujifilm nun eine effektive Tonerlösung vor, die hochwertigen Digitaldruck im Format B2 mit im eigenen Haus hergestelltem Super EA-Eco Toner für einen noch breiteren Anwenderkreis zugänglich macht. Die Revoria Press GC12500 kann beidseitig auf Papier bis zu einer Größe von 750 x 662 mm drucken. Das bedeutet, dass sie sechs A4-Seiten pro Bogen drucken kann. Darüber hinaus kann sie eine Vielzahl von Papiergewichten von 64 bis 450 g/m² verarbeiten und eine größere Bandbreite von Substraten bedrucken, einschließlich synthetischer Papiere, versichert der Hersteller. Darüber hinaus hat Fujifilm die Produktionslinie deutlich verkürzt, indem Anleger, Stapler und Bedienpult für den Bediener der Maschine auf einer Seite zusammengefasst wurden.

Auf der Peak Performance Print (PPP) 2024 werden auch Live-Demonstrationen des übrigen, schnell wachsenden Digitaldruck-Portfolios von Fujifilm zu sehen sein. Es bietet nun Optionen für alle Akzidenz- und Faltschachteldrucker: vom Einstiegsmodell aus der Serie ApeosPro C bis hin zu der außergewöhnlichen Qualität, Leistung und dem kreativen Potenzial des preisgekrönten Sechsfarben-Drucksystems Revoria Press PC1120.

Das Unternehmen wird das Event auch dafür nutzen, die neuesten Entwicklungen bei seinen marktführenden Inkjet-Lösungen vorzustellen, darunter die Jet Press 750S High Speed Model, die Jet Press FP790 und Druckleisten aus der Serie Samba. Ein weiterer Schwerpunkt der Veranstaltung sind Workflow-Lösungen, unter anderem XMF PressReady, die brandneue digitale Workflow-Lösung von Fujifilm, und Revoria Flow DFE.