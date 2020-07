Ein neues Kapitel in der Welt der Farbe

Der neue Großformat-Tintenstrahldrucker arbeitet mit GREENGUARD Gold-zertifizierter TR2-Tinte in den Farben Grün, Orange, Weiß und CMYKLcLmLk. Der erweiterte Farbraum wird über die neue True Rich Colour-Voreinstellung erzielt, mit der sich auf einfache Weise lebendige Schattierungen mit neutralen Grautönen, weichen Farbverläufen und natürlichen Hauttönen kombinieren lassen.Darüber hinaus vereinfacht die im Lieferumfang enthaltene RIP- und Druckmanagementsoftware VersaWorks 6 die Bedienung und maximiert gleichzeitig die Leistung der VF2-640.

Neue Geschäftsfelder erschließen

WLM Design BV, ein Spezialist für Motorsportgrafik und -bekleidung mit Sitz in den Niederlanden gehört zu den ersten Anwendern. Firmeninhaberin Wisja Lamers kommentiert: „Wir stellen seit einigen Monaten mit der TrueVIS VF2-640 kundenspezifische Aufkleber her und waren von ihrer Leistung überrascht. Das einfache Handling und die Möglichkeit, Spotfarben aufeinander abzustimmen, ist für uns und unsere Kunden ein enormer Vorteil.“

Paul Willems, Head of Business Development and Product Management Roland DG EMEA, merkt dazu an: „Die TrueVIS VF2-640 ist eine äußerst interessante Ergänzung, und wird die Arbeit von Werbemittelherstellern und Druckdienstleistern bereichern. Als reines Druckgerät bietet die VF2-640 ultimative Flexibilität. Sie eignet sich für Anwender, die ihren vorhandenen Drucker aktualisieren möchten, ebenso wie für all diejenigen, die genau in die Technologie investieren möchten, die benötigt wird.