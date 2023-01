Jet Press 750S High Speed mit neuem Druckmodus und mehr Flexibilität

Der 2011 eingeführten ersten Jet Press 720 folgten ständige Weiterentwicklungen mit verbesserten Funktionen, von der 2014 eingeführten Jet Press 720S über das Modell 750S (2018) bis hin zur Jet Press 750S High Speed (2021). Auch über zehn Jahre nach Einführung der ersten Variante seines B2-Inkjet-Flaggschiffs hört Fujifilm auf die Anforderungen des Marktes und seiner Kunden, um die Jet Press noch vielseitiger und flexibler zu gestalten, damit die Maschine für noch mehr Druckaufträge eingesetzt werden kann.

Neuer Hochwertmodus

Das Ergebnis der Entwicklung: Ein neuer High-Quality-Modus bietet neben den bis dato verfügbaren Modi für hohe Leistung und für hohe Qualität eine dritte Produktionsoption. Er rangiert zwischen dem Hochleistungsmodus und dem Hochqualitätsmodus der Jet Press. Der Druck im High-Quality-Modus erfolgt mit einer Auflösung von 1200 x 1200 dpi, jedoch ist kein Einsatz einer Primers erforderlich. Der Modus eignet sich durchaus für anspruchsvolle Anwendungen und sorgt dank des Verzichts auf den Primer für geringere Betriebskosten und noch mehr Flexibilität.

Vorteil für Verpackungshersteller

Zusätzlich führt Fujifilm eine Option zur Erhöhung der Stapelhöhe an der An- und Auslage der Jet Press 750S ein, welche sowohl für Akzidenzdruckereien als auch für Hersteller von Faltschachteln zahlreiche Produktionsvorteile mit sich bringt. Die zusätzliche Höhe von 300 mm entspricht 1.000 zusätzlichen Bogen Faltschachtelkarton (300 μm) und damit einer Steigerung von 37 %. Sie verlängert die unterbrechungsfreie Betriebszeit beim Bedrucken von Faltschachtelsubstraten auf über eine Stunde und beim Bedrucken dünnerer Akzidenzdrucksubstrate auf über zwei Stunden.

Taro Aoki, Head of Digital Press Solutions Fujifilm Europe, erklärt: »Druckereien müssen flexibel sein und sich von einem Tag auf den nächsten an oft unvorhersehbare Marktänderungen anpassen können. Durch die Erweiterung der Jet Press mit dem Hochleistungsmodus im vergangenen Jahr profitieren die Kunden praktisch von den Vorteilen zweier Druckmaschinen in einer Maschine und können zwischen Kleinauflagen in höchster Qualität und größeren Auflagen für den Massenmarkt wechseln. Mit dem neuen High-Quality-Modus und der Möglichkeit zur Verarbeitung größerer Substratmengen im Nonstop-Betrieb sind sie nun noch flexibler – alles mit einer einzigen Druckmaschine.«

