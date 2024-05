Skalierbarer Alleskönner auf dem Vormarsch

Die Colorado M-Serie umfasst eine Option für den Weißdruck, die das Anwendungsspektrum der Systeme deutlich erweitert. Die Canon UVgel-Technologie härtet die Farben mit UV-LED-Licht. Das verhindert Verschmieren oder Verkleben und sorgt für Drucke mit scharfen Details und hoher Kratzfestigkeit. Darüber hinaus bieten die UVgel-Tinten jetzt einen noch größeren Farbraum als bisher und können leuchtende Farben für eine Reihe von hochwertigen Grafiken und Dekorationsoptionen drucken. Das gilt für Tapeten bis hin zu Fenstergrafiken, Etiketten und speziellere Anwendungen wie Fahrzeugverklebungen.

Mit der neuen weißen Tinte und der neuen Medienerkennungs-Sensortechnologie für eine einfache Medienhandhabung kann das typische Produktangebot erweitert werden: Es kann auf schwere, strukturierte, transparente, farbige, reflektierende und magnetische Materialien gedruckt werden. Mit der FLXfinish+Technologie kann darüber hinaus separat oder gleichzeitig mit Glanz und Matt gedruckt werden, ohne dass ein Lack oder ein zusätzlicher Druckkanal erforderlich ist. Damit ist die M-Serie ideal für den Druck von Luxusanwendungen mit Spezialeffekten, wie beispielsweise hochwertige Tapeten geeignet.

Erfolg beim Kunden

Zenith Graphics, ein Unternehmen mit Sitz in Belgien, produziert Aufkleber für Gebäude, Maschinen und Fahrzeuge. Mit der weißen Tinte können sie nun auch Anfragen zum Druck auf schwarzer Folie realisieren und eine größere Bildvielfalt anbieten, da die weiße Tinte die bestehende Farbskala erweitert. Kurt Persoons, Miteigentümer von Zenith Graphics, kommentiert: „Die Kunden erwarten von uns eine sehr hohe Qualität, sowohl in Bezug auf das Bild als auch auf die Haltbarkeit des von uns gelieferten Produkts. Die Colorado M-Systeme garantieren uns ein schönes Produkt mit hoher Qualität, das sehr lange hält. Ich bin ehrlich gesagt der Meinung, dass unsere Mitarbeiter die besten Botschafter von Canon sind. Wenn wir sie fragen, mit welchem Drucker sie am liebsten arbeiten, nennen sie ausnahmslos Canon Colorado.“

Skalierbarer Großformatdrucker mit Aufrüstbarkeit vor Ort



Die Colorado M-Serie verfügt über wichtige Funktionen für die unterschiedlichsten Anwendungen, und sie ist nach Bedarf mit einer Reihe von Hardware- und Softwareoptionen skalierbar. Ausgabegeschwindigkeiten sind bei Colorado M3 oder M5 111 m²/Std. bzw. 159 m²/Std; Es kann dauerhaft oder bei Produktionsspitzen auch temporär aufgerüstet werden. Beide Drucker lassen sich außerdem mit der Option für weiße Tinte problemlos zu M3W- und M5W-Modellen aufrüsten, die mit der FLXfinish+ Matt-/Glanzdrucktechnologie, doppelseitigem Druck und Print-Side-In-Druck sowie einem Kit für magnetische Medien ausgestattet sind.

