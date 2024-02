Neue Großformatdrucker für professionelle Fotografie und Kunst

In Kombination mit dem neuen Pigmenttintenset LUCIA PRO II liefern sie die bisher höchste Fotodruckqualität aller imagePROGRAF-Modelle. Die Einführung der neuen Serie folgt der großen Nachfrage des Marktes nach langlebigeren Fotodrucken mit größerer UV-Beständigkeit. Die aktuelle Zwölf-Farben-Serie ist bereits für die Produktion von Drucken in Fotoqualität mit lebendigen Farben und außergewöhnlicher Detailtreue bekannt. Jetzt sorgt in den neuen Modellen die bewährte mattschwarze Tinte im LUCIA PRO II-Tintenset zusammen mit einer neu gestalteten Farbanpassungstabelle und elf neu entwickelten Tinten für die deutlich verbesserte Wiedergabe von dunkleren Farbtönen und Schwarzdichte speziell auf Fine-Art-Papieren. Auch Grauschattierungen werden dadurch auf diesen Papieren deutlich detailreicher wiedergegeben.

Deutlich erhöhte UV-Beständigkeit

Das LUCIA PRO II-Tintenset soll für erheblich langlebigere Drucke, da die neuen Tinten eine sehr viel bessere Kratzfestigkeit auf Fotopapieren bieten. Das erleichtert auch die Weiterverarbeitung, Montage und Veredelung durch den Druckdienstleister. Ein sehr lichtbeständiges Pigment im Tintenset sorgt für die optimierte UV-Beständigkeit. Foto- und Kunstdrucke auf Canon Photo Paper Pro Platinum können daher mit der neuen imagePROGRAF PRO-Serie in noch höherer Qualität hergestellt und anschließend unter bestimmten Bedingungen bis zu 200 Jahre lang konserviert werden, ohne dass die Farben verblassen.

Produktivitätssteigerung

Die neue imagePROGRAF PRO-Serie ist einfach zu bedienen und bietet dank ihres Systems zur Überwachung des Tintenstands, vereinfachter Einstellungen und einfacherer Medienhandhabung eine höhere Produktivität. Dank der Doppelrollenfunktion kann gleichzeitig eine zweite Rolle eines anderen Medientyps und einer anderen Größe eingelegt werden, so dass automatisch vom Druck auf mattem auf glänzendes Papier umgeschaltet werden kann, ohne den Arbeitsablauf zu unterbrechen. Durch die Beschleunigung des automatischen Medienzuführprozesses konnte auch die Medienladezeit um zirka 40 Prozent auf nur wenig mehr als eine Minute reduziert werden.

Umweltaspekte

Im Einklang mit dem Ziel von Canon, den ökologischen Fußabdruck seiner Produkte und Abläufe durch verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen, Minimierung von Abfall, Steigerung der Effizienz und Unterstützung von Innovationen zu reduzieren, wurde die Menge an Verpackungs-Styropor deutlich reduziert. Für den PRO-4600 werden beispielsweise 89,5 Prozent weniger Styropor verwendet als für seinen Vorgänger, beim PRO-6600 sind es 58,9 Prozent weniger und beim PRO-2600 wurde ganz auf Styropor verzichtet. Darüber hinaus haben der reduzierte Stromverbrauch – mit 85 Watt oder weniger im Betrieb und 2,3 Watt oder weniger im Standby-Modus – sowie weitere Kriterien dazu beigetragen, dass die Serie eine „Gold“-Produktbewertung im US-amerikanischen EPEAT-Register (Electronic Product Environmental Assessment Tool) erreicht hat. Das ist die höchste Registrierungsstufe im Bereich der bildgebenden Geräte.

Wolfgang Glaser, Country Director Production Printing Products bei Canon Österreich, bringt den Mehrwert auf den Punkt: »Durch die Investition in diese Technologie können Fotografen ihr Angebot erweitern und ihre Arbeit weiter kommerzialisieren. Sie benötigen die volle Kontrolle über die Ausgabe und Qualität ihrer Ausdrucke, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. Druckdienstleister profitieren von einem vereinfachten und schnelleren Medienhandling, was mehr Output in kürzerer Zeit ermöglicht. Die bestechende Bildqualität ist ein Beweis dafür, dass unser Slogan „Excellence in Quality“ auf Tatsachen fußt und auch Endkunden überzeugen wird.« Verfügbar ab März 2024, zu sehen auch Ende Mai auf der Druckmesse drupa 2024 in Düsseldorf.

Weitere Informationen: