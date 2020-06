Sicherheits-Services für Druckereien

Moderne Sicherheitsstrategien bauen heute gestaffelte Verteidigungslinien auf. Ziel ist es, Angreifer so zu blockieren, dass sie nicht an den „Honigtopf“, also unternehmens- und produktionskritische Daten gelangen. Dabei reicht eine Absicherung von IT-Infrastruktur und Netzwerk längst nicht mehr aus, denn diese sind meist bereits ausreichend geschützt. Daher müssen auch die Produktionssysteme selbst in die Sicherheitsstrategie einbezogen und entsprechend geschützt werden, um einem Schaden des Unternehmens vorzubeugen. „Daten sind das wertvollste, aber gleichzeitig das am stärksten gefährdete Wirtschaftsgut jeder Druckerei. Unsere Lösung bietet einen Schutz für geschäftskritische Dokumente, Daten und Informationen“, erläutert Patrick Peemöller, Product Marketing Manager Production Printing bei Konica Minolta. „In den letzten Jahren sind Verstöße gegen Sicherheitsstandards für viele Unternehmen zu einem ernsten Risiko geworden. Unsere Services sichern daher nicht alleine Druckdaten, sie verhindern finanzielle Schäden und tragen dazu bei, den Ruf des Druckbetriebs zu schützen.“

Aktivierung der Festplattenverschlüsselung

Für wiederkehrende Aufträge ist es möglich, Druckjobs auf der Festplatte eines AccurioPress-Systems abzulegen, sie kryptografisch wirksam zu verschlüsseln, um das Auslesen von geschäftskritischen Dokumenten zu verhindern. Eine solche Vorkehrung spielt gerade dann eine besondere Rolle, wenn die Festplatte entfernt wird.

Beim Drucken von Dokumenten werden potentiell vertrauliche Daten an das Produktionsdrucksystem gesendet und dort temporär gespeichert. Um den unerlaubten Zugriff auf solche Daten ebenfalls zu verhindern, bietet das System einen automatischen Löschmodus. Er vernichtet wirkungsvoll alle Datenspuren, die noch bestehen könnten, selbst nachdem Druckjobs durch temporäres Überschreiben gelöscht wurden. Mithilfe dieser Funktion ist es ebenfalls möglich, Dateien in den elektronischen Ordnern des Drucksystems automatisch und zeitlich geplant zu löschen.

Aktivierung sicherer Passwörter

Hacker haben gemeinhin leichtes Spiel, in ein System einzudringen, dessen Standardkennwort nie angepasst wurde. Deshalb stellen die neuen Services sicher, dass jedes Standard-Administratorkennwort in ein eindeutiges und sicheres Passwort geändert wird. So lassen sich nicht autorisierte Zugriffe wirksam verhindern. AccurioPress-Produktionsdrucksysteme werden dabei mit einem Kontrollmechanismus ausgestattet, der prüft, dass eine ausreichend sichere Kombination aus Buchstaben und Zahlen zum Einsatz kommt. Lücken, die durch zu schwache Kennwörter entstehen, sind so ausgeschlossen. In gleicher Weise können auch dem Bedienpersonal eindeutige und sichere Passwörter zugewiesen werden. So lässt sich gewährleisten, dass nur autorisierte Personen ein Drucksystem nutzen.

Mit „AccurioPro Secure Notifier“ bietet das Unternehmen zudem eine optionale App für das Drucksystem. Hiermit hat der Administrator alle Informationen zu sicherheitsrelevanten Daten auf einen Blick und wird auf Lücken hingewiesen. AccurioPro Secure ist für neu erworbene AccurioPress-Systeme von Konica Minolta verfügbar und wird direkt beim Kunden vor Ort installiert.