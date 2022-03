Digitaldruckfabrik 4.0

ISRA Cards hat sich auf Produktion von Verpackungen sowie Karten mit und ohne Chips spezialisiert. Die AlphaJET von MGI soll in einem digitalen, industriellen Umfeld alle Prozessschritte vom Vierfarbendruck, dem Aufbringens eines partiellen UV-Lacks und einer Heißfolienprägung mit festen oder variablen Daten, in 2D und 3D integrieren und das bis zu B1-Format (72x110cm). Zu den jüngsten Innovationen von ISRA gehört die Entwicklung einer »Zero-Plastic«-Card, die sich bei großen Luxusmarken durchgesetzt hat, da sie aufgrund des Einsatzes von Papier vollständig recycelbar ist.

In diesem Zusammenhang erschien dem Direktor von ISRA, Jean-Pierre Chauvin, die Investition in eine AlphaJet als eine logische Fortsetzung: »ISRA beherrscht intern alle Drucktechniken, insbesondere den Offset-, den Sieb-, den Digitaldruck sowie die Heißfolienprägung, die gedruckte Elektronik und den Sicherheitsdruck. Dadurch können wir Produkte umsetzen, die aufgrund ihrer Qualität, ihrer Personalisierungsgrad und ihrer Endverarbeitung einen hohen Mehrwert bieten. Bisher erfordert die Herstellung in der Regel fünf Arbeitsschritte. Mit der AlphaJet werden wir Produktionsablauf vereinfachen und das mit einer Produktivität, die mit herkömmlichen Geräten nicht erreichbar ist.«

Im Zuge der Einführung der AlphaJet versichert Christophe Jouinot, Produktionsleiter von ISRA: »Mit der AlphaJet können wir nicht nur schneller reagieren, sondern auch die Qualität steigern, da sie einen Vierfarbdruck in Fotoqualität auf einer Vielzahl von Materialien ermöglicht und Lack und Heißfolienprägung im perfekten Register aufbringt. Dadurch werden wir in der Lage sein, bei allen Auflagen kurze Produktionszeiten mit Ökologie und Mehrwert zu kombinieren.« Die Maschine soll im Mai installiert werden.

