sendmoments setzt auf HP Indigo 100K

Neben Karten rund um Themen wie Hochzeit, Geburt oder Geburtstag umfasst das Portfolio unter anderem auch Zeitungen, Fotobücher und Wandbilder. Mit dem neuen Standort und der Investition in die HP Indigo 100K baut sendmoments sein Angebot weiter aus. So steht die Produktion von Kalendern und Fotobüchern im Mittelpunkt. Umfangreiche Investitionen in die Weiterverarbeitung wurden ebenfalls getätigt. Dazu gehört unter anderem bereits die dritte Scodix Ultra zur digitalen Druckveredelung.

„Wir setzen auch in unserem Münchner Standort auf die HP Indigo Technologie Im hochqualitativen Bereich haben wir damit nur gute Erfahrungen gemacht, sodass die Entscheidung für eine HP Indigo 100K für unseren neuen Standort schnell getroffen war“, betont Sven Binder, Chief Manufacturing Officer sendmoments GmbH.

Ausschlaggebend für die Investition war die verbesserte Produktivität und Wirtschaftlichkeit sowie das B2-Format. So ist es mit der HP Indigo 100K möglich, bis zu 6.000 B2-Bögen pro Stunde zu drucken. Darüber hinaus überzeugte die automatisierte Farbkalibrierung während des Druckvorgangs, die für eine maximale Farbstabilität sorgt und so viel Zeit einspart.