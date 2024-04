Schokoriegel in 100 % Papier verpackt

Das zu 100 Prozent recyclingfähige Papier ist für vertikale Verpackungsmaschinen und jetzt auch für die Verarbeitung auf horizontalen Verpackungsmaschinen geeignet. Das Team von Koehler Paper hat gemeinsam mit den Forschern und Entwicklern von Koehler Innovation & Technology das flexible Verpackungspapier in den vergangenen Monate für die Anwendung auf horizontalen Verpackungsanlagen weiterentwickelt. »Technisch betrachtet ist es eine Revolution, da vertikale Verpackungsanlagen eine sehr hohe Produktionsgeschwindigkeit haben. Papier braucht dafür sehr gute Festigkeitseigenschaften – ohne, dass es jedoch zu dick ist, um verarbeitet werden zu können«, erklärt Alexander Rauer, Head of Business Development für flexible Verpackungspapiere bei Koehler Paper.

»Koehler NexPlus Advanced« bietet nun dafür alle notwendigen Eigenschaften. Mit dem flexiblen Verpackungspapier sind damit Produktionsgeschwindigkeiten von 600 Riegel/Min möglich. Weil in der Zusammenarbeit von Beginn an Brandowner, Verpackungspapierhersteller, Drucker und Verpackungsmaschinenhersteller gleichermaßen involviert waren, konnte der Zeitraum zur Markteinführung deutlich reduziert werden. »Auf unserer Mission, mit Schokolade einen positiven Impact auf den Planeten zu generieren, sind wir durch unsere innovative Papierverpackung wieder einen großen Schritt weitergekommen“, ergänzt Mathias Tholey, Co-Gründer von Nucao.

Nachhaltige Verpackungen

Mit der Produktreihe NexFlex konnte eine zu 100 Prozent recyclebare Generation von flexiblen Verpackungspapieren entwickelt werden. Ziel dabei ist, durch den Einsatz sogenannter Barrierepapiere Plastik in Verpackungen – dort wo dies möglich ist – zu ersetzen. Das Sortiment umfasst ein breites Spektrum: Hierzu zählen Standardprodukte im Bereich der gestrichenen und ungestrichenen Papiere, wie sie in Verbundstoffen für Beutel, Sachets und anderen Anwendungen zum Einsatz kommen und sich damit für eine Vielzahl von Verpackungen für Food- und Non-Food Produkten eignen. Die nächste Generation von Papieren für flexible Verpackungen sind die nachhaltigen Barrierepapiere mit ihren funktionellen Oberflächen für produktspezifischen Schutz. Zur NexFlex Produktfamilie gehören außerdem einseitig gestrichene Papiere mit guter Dimensionsstabilität und hoher Glätte sowie ungestrichene Papiere mit natürlichem Erscheinungsbild. Verschiedene flexible Verpackungspapiere von Koehler Paper wurden von dem Umweltdienstleister Interseroh mit dem Siegel „Made for Recycling“ ausgezeichnet.

