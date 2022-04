PRINT & DIGITAL CONVENTION 2022

Wie positioniert sich Print neu? Welche Mehrwerte schafft die digitale Omnichannel-Kommunikation und wie positionieren sich analoge Printprodukte in diesem Kontext? Diese und noch mehr relevante Fragestellungen beleuchtet die fünfte Edition der PRINT & DIGITAL CONVENTION, die vom 22. bis 23. Juni 2022 auf dem Düsseldorfer Messegelände stattfindet. Die Kongressmesse wird gemeinsam vom Fachverband Medienproduktion e.V. (f:mp.) und der Messe Düsseldorferanstaltet und versteht sich als Branchen-Treffpunkt, Business-Plattform und Content-Hub für Medienproduktioner*innen sowie Entscheider*innen aus Industrie, Handel, Marketingagenturen und IT.

»Wir freuen uns, unseren Besucherinnen und Besuchern wieder eine einzigartige Kombination aus Wissenstransfer, Networking und Messe bieten zu können«, erklärt Rüdiger Maaß, Geschäftsführer des f:mp. »Mit ihrer beindruckenden Qualität an Ausstellern und dem Kongressprogramm ist die PRINT & DIGITAL CONVENTION wieder das Must-See-Event der Printbranche mit ihren facettenreichen Applikationen und Anwendungsbereichen.«

Internationale Top-Player zeigen Präsenz

Rund 60 namhafte Aussteller präsentieren den etwa 1.000 erwarteten Teilnehmenden auf der Kongressmesse ihre spannenden Exponate, darunter u.a. Canon, DATEV eG, Deutsche Post AG, HP, IGEPA/vph GmbH & Co. KG, Inapa Deutschland GmbH, Konica Minolta, Leonhard Kurz Stiftung Co. KG, Mondi Paper Sales GmbH, Papierfabrik August Koehler SE oder Xerox. Eine aktuelle Übersicht der Aussteller/Partner der PRINT & DIGITAL CONVENTION ist auf abrufbar. Für interessierte Unternehmen ist die Teilnahme als Aussteller an der PRINT & DIGITAL CONVENTION auch noch kurzfristig möglich.

Hochkarätiges VortragsprogrammZum Erfolg der Veranstaltung trägt das beeindruckende Konferenzprogramm bei. Zusätzlich zu den drei parallel verlaufenden Vortragsslots mit den Schwerpunktthemen »Value Added Printing«, »Marketing Automation & Programmatic Printing« sowie »Nachhaltige Medienproduktion« werden erstmalig auch Panelvorträge auf dem »Forum Stadthalle« im Ausstellungsbereich geboten. Diese neu geschaffene Plattform bietet inspirierenden Content, Interaktion und spannende Diskussionsrunden und ist für alle Besucherinnen und Besucher kostenfrei zugänglich. Weitere Informationen zum Programm und den Speakern gibt es hier:

Sonderformat „Highlight-Guide“

Best Practice und kreative Anwendungen stehen im Mittelpunkt des Sonderformates „Highlight-Guide“. Hier präsentieren Aussteller und Partner anhand verschiedener Szenarien, wie sie Drucktechnologie, Software-Anwendungen, Veredelungshighlights, Cross-Media und Marketingmaßnahmen für Marken und Produkte im Kontext einer Kampagne inszenieren. So hat etwa der Markenpartner r[h]eingin eine Städteedition in Zusammenarbeit mit dem Künstler Jacques Tilly auf den Markt gebracht, für die eine neue Gin-Verpackung und ein Plakat entwickelt und produziert wurde.

Eine Übersicht über alle fünf Highlight-Projekte gibt es hier:

Jetzt Tickets sichern!

Der Ticketshop für die PRINT & DIGITAL CONVENTION ist ab sofort geöffnet: Hier können sich alle Teilnehmenden ihre online-Tickets für Messebesuch, Kongress und Workshop Sessions sichern.

Weitere Informationen zur PRINT & DIGITAL CONVENTION finden Sie unter: