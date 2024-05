Nachhaltigkeit als Schlüsselthema für die Druckveredelung

Deshalb präsentiert der Spezialist für Dünnschichttechnologien, LEONHARD KURZ, auf der drupa 2024 viele innovative Technologien, Prozesse und Materialien für eine umweltfreundliche Veredelung. »Design and Sustainability.Sharing one Future« – unter diesem Motto zeigt Kurz, dass sich diese beiden Faktoren nicht im Weg stehen müssen, sondern ergänzen.

Nachhaltige Veredelung mit dünneren Trägermaterialien

KURZ setzt konsequent auf die Einsparung wertvoller Ressourcen und deren Wiederverwertung. Ein wichtiger Schritt in diesem Prozess ist die Einführung dünnerer Trägermaterialien für die Veredelung von Druckerzeugnissen. Im Bereich Heißprägen wird KURZ bald nur noch Transferträger mit einer Dicke von 10 µm anbieten. Im Kalttransfer wird die Trägerdicke sogar auf 6 µm reduziert – und das alles bei gleichbleibender Brillanz und Deckkraft. Dabei bleiben die mit KURZ veredelten Produkte vollständig recycelbar und deinkbar; auch der Kompostiervorgang wird durch die dünneDekorationsschicht nicht beeinträchtigt.

Auf der drupa präsentiert KURZ neben dem Klassiker der Heißprägung LUXOR/ALUFIN auch die Kalttransfer-Technologie KPS slim 2.0 (patent pending). Mit einem nur noch 6 µm starken Transferträger ist es das auf dem Markt dünnste verfügbare Transferprodukt und ermöglicht dadurch eine deutliche Reduzierung des PET-Anteils um beeindruckende 50 Prozent. Durch die Verwendung von KPS slim 2.0 (patent pending) können nicht nur erhebliche Materialeinsparungen erzielt werden, sondern auch eineeffizientere Handhabung durch mehr Laufmeter pro Rolle, was zu weniger Rollenwechseln und geringeren Stillstands- und Rüstzeiten führt. Das Endresultat auf den Druckbögen ist ein unvergleichlicher Glanz – selbst auf den anspruchsvollsten Oberflächen und schwierigen Substraten. »Die Einführung dünnerer Trägermaterialien ist ein wichtiger Schritt im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie von KURZ«, erklärt Markus Hoffmann, Member of the Managing Board. »Wir erweitern unser Portfolio kontinuierlich um nachhaltige Produkte und Lösungen, die den Materialeinsatz reduzieren und die Umweltbelastung minimieren. Dazu gehört auch der Ansatz ‚Reuse‘ – also die Möglichkeit, Transferträger mittels neuentwickelter Module mehrmals zu verwenden und freie Flächen komplett auszunutzen.«

RECOSYS 2.0: Wegweisendes Recycling-System von KURZ

Weiter zeigt KURZ auf der drupa ihr Recycling-System. Mit dem fortschrittlichen RECOSYS 2.0-System setzt der Hersteller einen neuen Standard für umweltfreundliches und effizientes Recycling vonausgeprägtem Trägermaterial. Die innovative Technologie ermöglicht eine optimale Aufbereitung und Wiederverwendung von PET-Trägermaterialien, wodurch die Kreislaufwirtschaft gefördert wird. Neu ist, dass neben Kalttransfer- nun auch Heißpräge- Transferträger zurückgenommen und zu recyceltem PET (RECOSYS rPET) wiederverwertet werden können. RECOSYS 2.0 ist im 4. Quartal 2023 erfolgreich gestartet und wird auf der drupa 2024 vorgestellt.

Mit RECOSYS 2.0 hat KURZ als erstes Unternehmen in der grafischen Industrie ein Rücknahme- undRecyclingsystem für den wertvollen Rohstoff ihres PET-Transfermaterialien eingeführt. Für den Rücktransport der ausgeprägten Trägermaterialien setzt KURZ auf seinen langjährigen Logistikpartner Gebrüder Weiss, der bereits bestellte Transferprodukte an Kunden in ganz Europa liefert und nun auch die Abholung der gebrauchten Träger für das Recycling übernimmt. Der vom Logistikdienstleister angebotene Service»zero emissions« ermöglicht einen klimaneutralen Transport und gleicht sämtliche anfallenden Emissionen vollständig aus. Derzeit ist das Rücknahmesystem auf 1.000 Kilometer rund um den Hauptsitz von KURZ in Fürth begrenzt, allerdings ist es das erklärte Ziel, das Rücknahme-System weltweit auszurollen.

drupa touchpoint sustainabiliy: KURZ ist offizieller Partner

Am touchpoint sustainability (tps) dreht sich auf der drupa 2024 alles um das große Thema Nachhaltigkeit und die damit verbundenen Herausforderungen, Lösungen und Visionen. Unterstützt wird der inhaltliche Diskurs zum Thema Nachhaltigkeit durch ein vielfältiges Bühnenprogramm, bei dem KURZ als offizieller Partner des touchpoint sustainability mehrfach vertreten ist: Das komplette Programm des tps ist unter diesem Link abrufbar:

drupa 2024: KURZ Messeauftritt mit starken Partnern

Zusätzlich zu den genannten Themen präsentiert der Fürther Veredelungsexperte diverse Partnerprojekteauf der drupa 2024. Dazu zählen unter anderem nachhaltige Komplettlösungen, die gemeinsam mit dem Druckerhersteller HP Indigo sowie der Heidelberg entwickelt wurden.

www.kurz-world.com