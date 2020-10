Auf 174 Seiten 46 Experten und Vorreiter aus Unternehmen, Agenturen und Herstellern liefern wertvolle Einschätzungen und Einblicke in die Erstellung nachhaltiger Printproduktionen. Dabei dreht sich alles um zentrale Fragen der Sustainability in Print, wie etwa: Wann ist Print eigentlich nachhaltig? Bedeutet Nachhaltigkeit, auf graues Papier zu drucken? Sind Print und Online unvereinbar? Das neue Kompendium „Sustainable Publishing“ sorgt mit seiner großen Bandbreite an Beiträgen und fachlicher Tiefe für Klarheit und zeigt praxisorientiert neue Wege und Lösungen im Themenkomplex „Nachhaltigkeit“.

Die besten Seiten der Nachhaltigkeit

An Inhalt, Gestaltung und Herstellung wurden hohe Maßstäbe angelegt und damit gezeigt, was nachhaltige Printproduktion zu leisten imstande ist. Für Verantwortliche in Unternehmen, bei Agenturen aber auch bei Druckereien ein Nachschlagewerk, ein Guide für nachhaltiges Kommunizieren. Dabei orientiert es sich konsequent am Dreiklang nachhaltiger Kommunikation: Ökologie, Ökonomie und Soziales. Das neue Kompendium gilt jetzt schon als absolutes must-have für nachhaltige Kommunikation. In „nachhaltig“ steckt nämlich mehr: „Nach“ bedeutet Weiterbestehen in der Zeit, „halten“ steht für Qualität, die greifbar ist.

Ein persönliches Exemplar gibt es unter: kompendium.de@inapa.com